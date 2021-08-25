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有運動習慣的民眾，常會面臨到某些部位的脂肪特別頑劣，除非靠嚴格的飲食控制，不然頑固脂肪如影隨形揮之不去。選擇傳統抽脂者，常會面臨到脂肪消失卻皮鬆肉弛的困境，甚至抽脂後常遇到凹凸不平的狀況。整形外科林敬鈞醫師說明，若進行抽脂手術的醫師不夠專業，容易出現凹凸不平的後遺症，術後即使按摩、穿塑身衣改善幅度都不大，應該在手術時就立即處理凹凸不平。
抽脂同步緊實組織 術後體態更明顯
皮下脂肪分為淺層的表皮下脂肪，及中層、深層的皮下脂肪。林敬鈞醫師說明，在抽脂時同步緊縮組織，不僅可避免凹凸不平，還能讓抽脂效果更加明顯。以往其他抽脂如動力抽脂、水刀抽脂等完全沒有緊實皮膚的功效，林醫師通常會選擇威塑抽脂來刺激表皮層的彈性蛋白收縮，藉以緊實皮膚。現在有新式超能電漿技術，以氦氣電漿系統於0.1秒瞬間將溫度提升至攝氏85度，同時利用氦氣急速在0.044秒內冷凝降溫，體表溫度不會大於41度，安全不燙傷，可強力緊縮皮下深、中層皮下脂肪內的纖維中膈，讓抽脂術後鬆弛的皮膚更緊緻。
複合式電漿抽脂 擺脫贅皮、凹凸不平
整形外科院長林敬鈞醫師進一步將威塑與超能電漿技術結合為複合式電漿抽脂，以威塑乳糜化脂肪後抽脂，同時緊實皮膚，再以超能電漿分層收縮表皮下組織，讓鬆垮贅皮不用動刀切除也能迎刃而解。複合式電漿抽脂可用於全身，即使皮膚已失去彈性也能重新緊實，部位不僅限於腰腹部，下臉輪廓線、雙下巴、手臂、副乳、胸部、臀部、大腿甚至是膝蓋等處都可進行，改善虎背熊腰或男性女乳症，對產後婦女及快速減重族群更是一大福音。
術後如同體內穿著塑身衣、控制體重 保有完美曲線
複合式電漿抽脂的術後照護方式與抽脂雷同，林敬鈞醫師建議，複合式電漿抽脂術後如同體內穿上塑身衣，因此術後塑身衣可免穿或只穿1至2週幫忙壓迫塑形，並搭配體雕按摩強化緊緻的效果。超能電漿抽脂術後，約3至6個月後會出現最佳效果。同時建議術後保持穩定體重、避免菸酒、檳榔及維持生活作息正常，才可長久維持完美曲線，也可避免復胖。任何民眾要進行療程之前，務必要諮詢專科醫師，才能確保自己健康與美麗。
資料來源：健康醫療網 警戒降級脂肪卻升級？ 複合式電漿抽脂避免凹凸不平
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