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打高端後死亡有4例！40多歲基隆女診間猝死疑主動脈剝離

▲中央流行疫情指揮中心表示目前掌握施打高端疫苗後死亡的案例有4例。（圖/食藥署提供）
▲中央流行疫情指揮中心表示目前掌握施打高端疫苗後死亡的案例有4例。（圖/食藥署提供）

記者顏真真/台北報導

2021-08-25 15:03:16

中央流行疫情指揮中心8月23日起開放高端疫苗施打，不過，也陸續傳出施打後死亡案例，除首例桃園作家死亡案例已通報不良事件之外，另還掌握3例，包括桃園40多歲男性、基隆40多歲女性及新北蘆洲30幾歲男性，其中基隆女打完當天下午急診，並在診間突然倒下，檢查後發現有主動脈剝離現象，晚間宣告死亡，而新北蘆洲30多歲男性，據家屬表示有看到早上在施打毒品，中午發現無心跳呼吸，而目前這些案例都待相驗釐清死因。

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指揮中心發言人莊人祥表示，桃園作家施打高端疫苗後死亡的不良通報已進來，另還有掌握3例施打疫苗後死亡，其中一例是桃園市40多歲男性，有糖尿病史，體重約120~130公斤在8月23日接種疫苗，今日工作中突然昏倒，失去生命跡象，現在電擊4次，上午10時30分送醫急救，到院前死亡，也有快篩呈現陰性，後續待司法相驗。

另有一例是基隆市40多歲的女性，在8月24日上午於基隆市接種高端疫苗，施打後無明顯不適，但到下午大概5點半前往台大醫院急診，據朋友轉述案例在下午4點半出現胸悶、頭暈、手腳麻及出汗等，後來在等報告時，約下午6點半於診間猝死。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，這名40多歲女性，5點多到台大醫院急診，台大例行先做抗原快篩呈現陰性，但在診療過程中患者突然倒下，並進行急救，急救後暫時恢復心跳，進行電腦斷層掃描發現有主動脈剝離現象，而且範圍非常大延伸到心臟主動脈跟心臟相接的地方，以致破裂心包膜裡面，造成大量積血壓迫到她的心臟，讓她心臟無法正常發揮功能打血液出去，是非常危急的狀況，後來無法救回，在晚上8點多宣告死亡，不過家屬還是希望可以進行司法相驗，待相驗結果才能做判斷。

至於另一例接種高端後死亡是新北蘆洲30幾歲男性，莊人祥說這名案例沒有慢性病史，但有吸食毒品紀錄，8月23日在醫院施打高端第一劑，當天施打沒有特別狀況，8月24日家屬表示早上有看到案例施打毒品，之後中午發現沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救無效死亡，接下來會協助家屬預防接種受害救濟審議小組（VICP）申請。

▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日本土確診+0，另外有1例死亡個案。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）
▲8月25日全台確診分佈圖，今天睽違108天本土確診個案+0。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

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