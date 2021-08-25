打高端後死亡有4例！40多歲基隆女診間猝死疑主動脈剝離

我是廣告 請繼續往下閱讀
另有一例是基隆市40多歲的女性，在8月24日上午於基隆市接種高端疫苗，施打後無明顯不適，但到下午大概5點半前往台大醫院急診，據朋友轉述案例在下午4點半出現胸悶、頭暈、手腳麻及出汗等，後來在等報告時，約下午6點半於診間猝死。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳補充說明，這名40多歲女性，5點多到台大醫院急診，台大例行先做抗原快篩呈現陰性，但在診療過程中患者突然倒下，並進行急救，急救後暫時恢復心跳，進行電腦斷層掃描發現有主動脈剝離現象，而且範圍非常大延伸到心臟主動脈跟心臟相接的地方，以致破裂心包膜裡面，造成大量積血壓迫到她的心臟，讓她心臟無法正常發揮功能打血液出去，是非常危急的狀況，後來無法救回，在晚上8點多宣告死亡，不過家屬還是希望可以進行司法相驗，待相驗結果才能做判斷。
至於另一例接種高端後死亡是新北蘆洲30幾歲男性，莊人祥說這名案例沒有慢性病史，但有吸食毒品紀錄，8月23日在醫院施打高端第一劑，當天施打沒有特別狀況，8月24日家屬表示早上有看到案例施打毒品，之後中午發現沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救無效死亡，接下來會協助家屬預防接種受害救濟審議小組（VICP）申請。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。