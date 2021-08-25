COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情期間狂咳憂染疫？　當心「胃食道逆流」惹禍

疫情期間狂咳憂染疫？　當心「胃食道逆流」惹禍
疫情期間狂咳憂染疫？　當心「胃食道逆流」惹禍

健康醫療網

2021-08-25 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】30歲的吳小姐這一個月都有咳嗽的症狀，起初有點乾咳，後來越咳越嚴重，因為適逢新冠肺炎疫情期間，咳嗽不僅難受，也讓自己跟身邊的人造成壓力，擔心是否染疫；吳小姐緊張的就醫，在排除了新冠肺炎並且在醫師抽絲剝繭下，吳小姐在飯後跟睡前的咳嗽症狀最劇烈，再安排相關檢查後，診斷為胃食道逆流。

我是廣告 請繼續往下閱讀
胃食道逆流　典型症狀有這些

衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師指出，胃食道逆流是台語常講的「火燒心」，是指胃酸逆流到食道下端，造成對食道黏膜的刺激。通常會造成胸口疼痛、燒灼感等症狀，有時會被誤以為是心臟疾病，有時還會有作嘔、腹痛、乾咳、聲音沙啞，甚至吞嚥困難等症狀。

遵從醫囑用藥　餐前服用有助抑制胃酸

胃食道逆流症狀雖然惱人、影響生活品質，但相對較不會有立即的生命危險或健康的危害。黃耀光醫師強調，胃食道逆流的患者應耐心接受藥物治療，絕對不要因為吃藥後，短時間內發現症狀沒改善就放棄不吃；建議依照醫囑於早餐之前30分鐘服用。

黃耀光醫師補充，藥物吸收需要時間，提早吸收有較高的血液濃度，在進食時能抑制胃酸，更能有效控制症狀。

飲食調整＋體重控制　戒菸防胃食道逆流

除了遵循醫囑規律服藥，黃耀光醫師建議，患者應戒菸、飲食調整及控制體重。因抽菸除了危害心肺外，也會讓食道括約肌鬆弛，造成胃食道逆流；飲食的部分，由於含咖啡因的飲料會讓食道括約肌鬆弛，造成逆流，因此建議減少茶和咖啡的攝取；而甜食跟高油脂的食物會減緩胃排空，增加腹壓與逆流的機會，也要少吃。



資料來源：健康醫療網 疫情期間狂咳憂染疫？　當心「胃食道逆流」惹禍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀