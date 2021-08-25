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衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃耀光醫師指出，胃食道逆流是台語常講的「火燒心」，是指胃酸逆流到食道下端，造成對食道黏膜的刺激。通常會造成胸口疼痛、燒灼感等症狀，有時會被誤以為是心臟疾病，有時還會有作嘔、腹痛、乾咳、聲音沙啞，甚至吞嚥困難等症狀。
遵從醫囑用藥 餐前服用有助抑制胃酸
胃食道逆流症狀雖然惱人、影響生活品質，但相對較不會有立即的生命危險或健康的危害。黃耀光醫師強調，胃食道逆流的患者應耐心接受藥物治療，絕對不要因為吃藥後，短時間內發現症狀沒改善就放棄不吃；建議依照醫囑於早餐之前30分鐘服用。
黃耀光醫師補充，藥物吸收需要時間，提早吸收有較高的血液濃度，在進食時能抑制胃酸，更能有效控制症狀。
飲食調整＋體重控制 戒菸防胃食道逆流
除了遵循醫囑規律服藥，黃耀光醫師建議，患者應戒菸、飲食調整及控制體重。因抽菸除了危害心肺外，也會讓食道括約肌鬆弛，造成胃食道逆流；飲食的部分，由於含咖啡因的飲料會讓食道括約肌鬆弛，造成逆流，因此建議減少茶和咖啡的攝取；而甜食跟高油脂的食物會減緩胃排空，增加腹壓與逆流的機會，也要少吃。
資料來源：健康醫療網 疫情期間狂咳憂染疫？ 當心「胃食道逆流」惹禍
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