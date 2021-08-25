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灰指甲、香港腳好不了？洪暐傑醫師指２關鍵並改善！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-08-25 15:30:00

台灣氣候炎熱潮濕，灰指甲、香港腳是相當常見的足部感染疾病，患者除了趾甲變灰的情況，也容易有腳癢等不適，最大的麻煩恐怕就是往往不易治療、容易復發。對此義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師指出常見難以治癒的關鍵，以及真正有助改善的方法，提供給民眾參考。

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明明沒怎樣，為何感染灰趾甲、香港腳？

洪暐傑醫師表示，灰指甲和香港腳是難兄難弟，都是黴菌感染，香港腳較為廣泛，灰指甲較集中在指甲上，會是較深度感染，當然，香港腳嚴重也會出現感染。灰指甲的患者，指甲容易變得脆弱、裂開、顏色逐漸變灰，也因此稱為灰指甲。除此之外也容易變形、變粗、甚至甲床分開。

許多民眾會納悶，腳明明保持乾爽，或者運動回來就洗澡，為什麼還會有灰指甲或香港腳？對此洪暐傑醫師表示，流汗、運動、田間工作等長期腳濕濕的，確實較容易得灰指甲、香港腳，不過其他也包括了與他人共用拖鞋、鞋子，或家人有灰指甲踩在同個生活空間的地板上，同樣的道理外用的淋浴間、泳池、三溫暖等也可能發生。而自體免疫疾病、糖尿病等免疫力較差者，黴菌也容易趁虛而入。另外，本來就有香港腳或灰指甲者，也可能自己傳染給自己的另一隻腳。

值得注意的是，灰指甲、香港腳的黴菌不單單僅限於足部，也可能傳染至手部，患者若在腳癢等不適用手摳腳，或是剪趾甲時沒留意手部清潔，黴菌就可能傳染至手部，這點也可能導致腳好了卻被手再次感染的情況，需多留意。

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灰指甲、香港腳勿輕忽，嚴重恐釀各種併發症！

洪暐傑醫師提醒，灰指甲、香港腳若感染嚴重，或有傷口存在，亦可能使得傷口惡化，出現破皮、化膿等外傷，容易使感染情況加劇，嚴重可能出現筋膜炎、蜂窩性組織炎、甚至導致敗血症等，全身性感染、致命的風險都會明顯提升。因此也提醒，若灰指甲、香港腳等出現傷口紅、腫、熱、痛情況時，盡速就醫檢查，這是蜂窩性組織炎的典型症狀。

灰指甲、香港腳好不了？醫指２關鍵

對於灰指甲、香港腳的問題，大多數患者最傷腦筋的就是遲遲好不了。洪暐傑指出最常見主要的２大關鍵，就是用作方法和黴菌沒殺光。

關鍵一：用錯方法。

許多民眾出現灰指甲、香港腳的情況，常見以熱水燙、泡熱水、塗小護士等方式進行改善，對此洪暐傑表示，小護士對於香港腳改善是沒有用的，而用熱水燙、泡腳是同個概念，頂多就是用高溫麻痺腳癢的情況，但並無法殺死黴菌，更不用說治療。黴菌的菌絲通常相當深入，恐怕腳都燙熟了還是沒有改善，且容易使得原本只有黴菌感染的腳，形成黴菌感染又燙傷的腳，使得皮膚發炎，更不利於治療及改善。

關鍵二：黴菌沒殺光。

洪暐傑醫師解釋，黴菌感染往往都會不斷擴散、交互感染，會是大面積的黴菌感染，只是程度不同，不單單只有腳趾或趾甲，包括趾間、腳掌、腳根等都可能已有黴菌存在，擦藥就得擦全部、兩隻腳都擦，以避免出現只擦腳趾或趾甲，腳根沒擦到，生活中腳搓腳等小細節沒注意到，又造成反覆感染的情況出現。這也是為什麼香港腳、灰指甲常常不容易痊癒的主要原因之一，恐怕有擦藥的腳趾確實好了，但旁邊的沒好又被感染。

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治療灰指甲、香港腳，整隻腳、兩隻腳都要治！

灰指甲、香港腳治療上，最好的方式還是建議先找家醫科、皮膚科等相關科別醫師治療為佳，醫師會開立標準藥物，如抗黴菌藥物、水楊酸藥物等，並叮嚀相關注意事項。口服藥物服用後灰指甲和香港腳會一起治療，而外用藥物不論是自行購買或醫師開立，患者都需自行多加留意，需整隻腳、且兩隻腳一起治療，不可試圖節省藥物或因為省事而單擦情況看起來比較不好的部位。

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