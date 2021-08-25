嚇阻走私動物　高虹安：修法成立動保警察局

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張其祿表示，至少應該在以下三個層次上做好改進，包括在動物保護的法制上，應該做好物種與處理方式的層級區分、強化對民眾的教育及宣導，使民眾更加清楚與了解「沒有購買就沒有走私，也就不會有對動物的傷害」、對於走私的刑責上，一定要透過修法提高其刑度，以嚴懲動植物走私並予以遏止。
立委高虹安表示，台灣在近幾年，動物虐待案件通報數一直居高不下，平均一年有2000件以上，不過由於被害者不能言語，證據不易調查，很少人因為虐待動物而真正承擔法律責任， 2018至2020年間，虐待動物通報案件總計有6462件，不過最後依動保法處罰鍰以及判刑的，只有161件，定罪率只有2.5%，這樣的數據反應出台灣動物保護機制，其實是亟需更多資源，才能確實執法。
高虹安主張在《動物保護法》中加入，主管機關的行政院農業委員會得商准內政部設置動物保護警察，並在《內政部警政署組織法》修法，從既有的特種警察中，新增專職專責的動物保護警察局，以加強動物保護法與相關法令的執法，讓傷害動物的案件獲得更多重視，類似涉及刑事犯罪的動保案件，也會因為設置了專職的動物保護警察，更可能徹底追查虐待動物的案件，並防患未然。若可以在保育類、一般類以外新增第三個分類，執法機關可以評估能否在檢疫與執法程序上，在保護國人健康、動物生命、環境生態及經濟分配等前提下，可給予無辜的健康的動物重獲一線生機，而不是一律以安樂死處理。
台灣動物社會研究會朱增宏執行長也於會中提醒， 本次事件有三個重點：第一，對於本次走私案件的調查應資訊公開，包含查緝、問訊過程及紀錄。動物安樂死作業的紀錄與影像，也應適當公開(遮蔽人臉)；第二，建議為有效防杜走私，應查緝「走私動物產業鏈的上下游關係」最為修法方向並建立動物安樂死SOP；第三建議成立動保警察。
動保團體呼籲，人道處理走私動物的調查報告、執行過程及紀錄應該公開透明及召開公聽會，並且要了解整個走私生態及供應鏈，才能確實防止走私。對於「行政程序法」修法上，他建議也可參考德國的案例，考量加入中介動保團體及公益團體聲請「暫停處分之權利」之訂定。