非洲豬瘟橫行成檢驗破口　國民黨籲暫緩萊豬進口

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根據全國公信力於7月20日至22日執行的民調數據，民眾對於是否同意在野黨主張「萊豬進口」應該先暫停，等到公投後再依據民意及公投結果，來決定是否持續推行？有60.3%民眾表示認同，不同意者23.3%。國民黨強調，在尚未爆出豬瘟肉品流竄市面前，對於應暫緩萊豬進口的民調即顯示偏高比例，如今在檢驗不確實的狀態下，民眾對於食用肉品的選擇等同直接被迫限縮，政府應盡速採納人民心聲、暫緩萊豬進口、補齊食安防線。
國民黨指出，蘇貞昌於2019年大動作宣示查驗機具或人力如有不足，政府將全力支持補足，對於來自高風險地區旅客的行李查驗應達到100%。2021年初，衛服部更表示，政府已新增三億兩千萬元的預算，增加約四分之一的邊境查驗人力。但比對如今關務署報告真實抽驗比例只有2%，似乎也警示政府邊境查驗量能極度不足，人力恐怕並未配置到位，並非蘇貞昌至機場視察航空包裹X光機檢查就可解決。
基於在野黨監督之責，國民黨也將再度啟動公投宣傳活動，本週六、原本公投日的8月28日下午二時三十分將於希望廣場前(台北市北平東路與林森北路交叉口)舉行「1218重新出發!政府獨裁、公投制裁」戶外記者會，包括兩位公投領銜人江啟臣主席、林為洲委員以及秘書長李乾龍、革實院院長羅智強等人都將出席，同時亦邀集主席選舉候選人、黨籍立委、雙北市議員共同參與，青年朋友也將於現場進行宣講。當日預計發放限量一千份的台灣豬肉乾與小豬撲滿，宣達公投日延至12月18日的訊息，呼籲全民屆時出門行使公投權，用人民的力量停止政府錯誤的決策。