電鍋蒸蛋只會放鹽？女改丟「1物」開鍋驚艷：超嫩又光滑
雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。近日，就有網友分享自己使用電鍋煮蒸蛋的「獨門方法」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 12:27:23
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「一般來說蒸蛋大家都會加鹽，但我自己是都加入紅糖，吃起來口感真的就跟布丁一樣，個人覺得甜的蒸蛋還比鹹的好吃，雖然是很陽春的雞蛋布丁，但還是比外面賣的還要好吃，因為食材天然，完全沒有添加任何人工物」。
原PO也分享作法相當簡單「只要準備雞蛋、紅糖以及冷開水即可，將雞蛋打進碗內後，先將紅糖跟水先攪和混合，接著倒入與雞蛋混合，水跟雞蛋的比例大約是1：2（不要超過），因為雞蛋大約攝氏60度就會開始凝固，所以可以不用蒸很久，外鍋一格水就好，幾分鐘電鍋就會跳起來，再燜一下就開蓋取出，吃起來就是天然的雞蛋布丁！超嫩又光滑喔！」
貼文一出，網友紛紛回應「講解得好仔細，下次來做看看」、「還真沒想過蒸蛋加糖會變布丁！下次試試看」、「其實加鮮奶也可以喔！變成牛奶布丁喔」、「這根本可以說是布丁的樣子XD」、「好酷喔！鹹的蒸蛋都已經吃膩了，改天來試試看」。（編輯：張嘉哲）