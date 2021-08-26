李貴敏轟陳時中抹紅：昔接受3千萬劑BNT能救上百人
針對195萬劑BNT疫苗即將到貨，國民黨立委李貴敏26日表示，在鴻海、台積電與慈濟全力爭取BNT來台以解燃眉之急，民進黨卻鋪天蓋地的抹紅，塑造復必泰是大陸攻佔台灣的缺口，接受復必泰就是被統戰。若去年11月，能接受東洋採購3000萬劑BNT，或許就能救下幾百條染疫死亡的人命。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-26 15:21:23｜2021-08-26 15:22:02
李貴敏表示，先前綠營全力抹紅、往死裡打的簡體中文品名「復必泰」，現在蘇內閣與陳時中又說「為防疫需要」，所以決定要放行印有復星醫藥中文字樣的BNT疫苗來台，早知如此，過去三個多月何必擺下重重關卡，要鴻海、台積電與慈濟等自力救濟洽購疫苗的民間團體飽受官僚推託之苦，甚至以瓶身標示卡民間，要大家加錢費時改標籤，「苦等疫苗施打的台灣民眾就這樣被陳時中與蘇貞昌耍了三個月。」
李貴敏強調，BNT就是BNT，不管貼甚麼標籤，就是德國廠商生產的國際認證疫苗，也是美國拜登總統施打的疫苗。但民進黨政府與綠營看了黑影就開槍，刻意扭曲國際商務談判與代理業務的ABC，把BNT說成一文不值的黑心疫苗。
李強調，國民黨團從三個月前就不斷提醒，台灣離集體免疫起碼要有3000萬劑的疫苗需求量，但政府無為無能。迄今，絕大多數疫苗都是靠國際賑濟。疫苗嚴重不足巳是事實，導致青壯世代和學生到今天都還打不到疫苗！民進黨政府今天放行「復必泰」，豈不是為阻擋中產階級與青年學子的反彈雪崩罷了。
她指出，如果去年11月，能接受東洋採購3000萬劑BNT，會不會就能救下幾百條染疫死亡的人命？相信大家都看在眼裡，也驗證了民進黨政府一切政治考量、凡事政治掛帥的唯一準則。