北市確診數今+1　解除隔離前確診、感染源為花蓮親友團

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，而原為疫情重災區的台北市，日前也數日確診數「+0」。不過今（26）日根據防疫指揮中心宣佈，台北市有1例本土確診案例，案號為案16056於居家隔離期間確診，目前初步調查，感染源為日前花蓮親友團確診者之一的案15969，兩人同為職場同事。





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衛生局方面表示，案16056為一名本國籍的20多歲女性，居住於文山區，過去曾接觸過確診者因而遭到匡列隔離，而在解隔離前進行PCR檢測，結果呈陽性確診。而詳細的疫調資訊，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，該個案的感染源為案15969，兩人為職場同事。





而針對北市數日確診數「+0」今天再傳確診，台北市長柯文哲受訪時僅平淡回應，表示他認為社區內還是有潛伏感染源，真的要清零還是要連續28天0確診才算數。柯文哲也坦言，只有台北+0沒有用，因為現在全台灣都算一日生活圈，全台+0才是指標。



