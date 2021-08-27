立陶宛國會友台小組主席：民主應共建韌性供應鏈

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立陶宛對中國的進出口貿易近日面臨入中許可與認證程序無端遭暫停、輸中貨品「不合格率」突升、中國往立陶宛鐵路貨運恐中斷數月、海運費用疑似針對性漲價等威脅。莫斯科過往也曾動用類似手段應對立陶宛「親歐遠俄」。
波蘭智庫Res Publica Foundation設立的網路平台Visegrad Insight今天刊登對馬爾德基斯（MatasMaldeikis）的專訪。Visegrad指的是捷克、斯洛伐克、波蘭及匈牙利所組成的維斯格勒中歐四國集團（Visegrad Group）。
馬爾德基斯說，中國施壓顯然是因為擔憂其他國家跟進立陶宛積極追求與台灣發展互利合作關係。此外，立陶宛是歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國，這讓中國更感到難受。
對於北京「以商逼政」的手段，馬爾德基斯說，俄羅斯玩過類似招數，例如突然宣稱立陶宛出口當地的乳製品含有害細菌，立陶宛對此見怪不怪且已有免疫力。
馬爾德基斯研判，中國期待透過對個別企業施壓讓相關話題發酵，以激發立陶宛各界質疑為何自由民主會比市場利益重要，並進而激化立陶宛國內政治對立。
他強調，北京的作法對與立陶宛建立雙邊互信及永續關係沒有幫助，但立陶宛若讓步，北京只會食髓知味、得寸進尺。他說：「民主政體應相互協助，致力打造更具韌性的合作關係及供應鏈，以維護共同利益」。
雖然中方接下來是否會加大施壓力道、局勢將如何變化，仍有待觀察，馬爾德基斯提到，當企業與白俄羅斯、俄羅斯或中國這樣的體制往來，他們必須了解其中隱含的高風險。
他說，中國經濟不是自由市場；外國企業一旦被黨國視為「不符需求」，就可能被逐出、當作人質，甚至面臨牢獄之災。尤其中共目前正加緊控制社會及經濟活動、推動「軍民融合」，與中國做生意甚至可意味間接投資中國人民解放軍及中共的社會監控體系。
立陶宛現任政府積極發展對台關係，但若執政黨改變，立台關係是否可能發生變化？對此，馬爾德基斯說，一切取決於「成果」。
他表示，影響政府決策的關鍵因素最終仍包括投資、就業機會等；雙邊合作帶來的就業機會將是立陶宛目前「挺台」立場未來得以延續的最佳保證之一，而他相信立陶宛與台灣將在經濟、教育、高科技等領域取得極佳合作成果。
他說，若政府可取得讓民眾信服的成果，則未來立陶宛「無論誰執政，在意識到有實際好處的情況下，都不會（在對台立場上）退讓」。
馬爾德基斯也提到，支持台灣及自由民主首先是符合立陶宛的國家利益；歷史經驗顯示，非民主環境對立陶宛的生存構成威脅，因此推動擴大自由民主的世界版圖攸關立陶宛根本利益。（編輯：郭中翰）1100827