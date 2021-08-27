機車變轎車！等紅燈見「五貼畫面」 路人擔心：太危險了
很多人為了貪圖一時方便，在騎乘機車時會「超載」，機車三貼的畫面也是時有所聞，但是更誇張的機車「五貼」，近日卻真實出現在我們的生活當中，有一位用路人在停等紅燈時，就用行車記錄器的畫面，錄下了這一刻，這也引起網友的熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-27 11:36:46｜2021-08-27 11:59:18
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼了一張照片，只見照片上三輛機車都停留在路口，定睛一看，左邊的機車上，兩位大人各背了一位年紀非常小的小孩，機車踏板上又站了一位小朋友，原PO在貼文中語氣微酸地寫道「有機車可以載5個人何必買汽車」，但隨後也補上一句「小朋友很可愛，還是要注意安全，生活辛苦了」。
這張行車記錄器的錄影截圖畫面，也引來網友撻伐「都要等到出事了才說早知道就買汽車」、「所以生活困難就可以無視法律？」、「機車五個人真的很硬，誇張！」、「我只為小孩可憐，那兩個嬰兒還沒戴安全帽欸，太危險了」，也有網友表示「這真的需要一台車！已經不是想要了，而是需要！」、「如果他有休旅車，誰還願意讓小孩這麼危險」、「現在生活大家都不好過，但願能大家能多一點同理心」。
但是就算有困難，違法也是不對的行為，「道路交通安全規則」寫明了：重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，又依據「道路交通管理處罰條例」第31條的規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，也會處駕駛人新臺幣五百元罰鍰。（實習編輯：王麗雯）