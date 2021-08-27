退居土銀預備球員？李洋尷尬3秒：跟公司交流中

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王齊麟、李洋身具公務員身分，依法不得兼職，因推出麟洋配悠遊卡，引發私接代言的疑慮，恐造成離開土地銀行羽球隊的後果。李洋昨在IG抒發心情：「謠言止於智者，為什麼大家不是當事人，卻都好像比當事人的我，更清楚事情的來龍去脈？啊！現在才知道這就是社會，啊！原來得金牌後才是開始是這個意思，謝謝大家的指教。」
李洋談到IG上那篇文章，臉色沉重表示：「我們沒有要離開公司，為什麼被大家講得好像我們要離開？覺得滿難過的。」為何認為得金牌後才是開始？他說：「我覺得還是要做好運動員本分，大家好像模糊焦點了，我們還是著重在成績上面。」他表示正在和公司土地銀行交流，目前不便對外多說，打算退居預備球員嗎？李洋沉默3秒：「嗯……再討論嗎？」語氣充滿不確定。
私下和謝承均（仔仔）是球友，李洋爆料：「我第一次跟仔哥打球他就不小心扭到，我超緊張。」那王齊麟私下在球場上是什麼樣子？謝承均笑說沒跟王齊麟打球，只有跟他唱歌：「齊麟喜歡唱歌，他是抓著麥克風不放的人。」問及人氣水漲船高的「麟洋配」，有沒有機會參加《全明星運動會》？王齊麟罕見透露小粉絲的一面：「我覺得他們很熱血、很棒，但是現在不會啦，先顧好比賽時間。」李洋也強調：「希望永遠保持低姿態，做好運動員最該做的一件事，就是打球。」
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