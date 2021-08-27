中央禁廚餘養豬補助每頭500元　高雄再加碼這麼多

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防堵非洲豬瘟病毒經廚餘餵飼感染豬隻農委會主委陳吉仲今天表示，未因應9月暫停廚餘養豬1個月，暫停使用廚餘期間，農委會將補助豬農飼料差額每頭豬補助新台幣500元，或是選擇轉型，每頭補助2500元，仍違規使用廚餘則將依法開罰。
隨即，陳其邁下午在防疫記者會上表示，中央飼料差額補貼每頭豬500元，對象是取得環保機關廚餘再利用檢核資格者，高雄有5家，市府會專案輔導，同時市府也會加碼補助每頭豬100元，拜託豬農配合，共同保護台灣豬。
同時市府各局處今天也同步針對全市各養豬場及廚餘流向展開稽查，其中農業局目前已局完成442場養豬場健康情形訪視，另針對曾經使用廚餘、已改用飼料養豬場，與環保局共同完成查核31場。
衛生局也稽查201處攤商、生鮮超商及團膳機構等，另查核3家東南亞進口食品業者及食品加工廠。環保局針對5家取得「廚餘再利用」合格養豬場，稽查其廚餘蒸煮情形，並偕同警察局查緝商家有無販售非法走私肉品314件次，計查獲2件，均交農業局動保處採樣送驗。
高市府環保局也表示，他們已於25、26日連續２天共移除52處路旁擺設廚餘桶共86桶，其中有某畜牧業者於戶外道路擺設12桶廚餘桶，此舉除了可能成為非洲豬瘟的防疫破口外，也嚴重影響當地環境衛生，經環保局稽查後，目前已全數移除。
另外，為了確實掌握高雄市核准的5家廚餘養豬場蒸煮情形，環保局每日均至廚餘養豬場進行查核，透過嚴格監督廚餘蒸煮，避免非洲豬瘟疫情發生，近期環保局查核結果均符合高溫蒸煮規定。中央禁止廚餘養豬後，環保局已請清除單位將廚餘清運至南區資源回收廠，再由環保局進行脫水瀝乾處理。
至於昨（26）日傍晚會同環保局查獲路竹區某養豬場非法使用廚餘餵養豬隻，豬隻目前健康狀況及活力良好，廚餘部分已由環保局溯源追蹤及處理，後續將依飼料管理法及畜牧法各開罰3萬元，合計6萬元。