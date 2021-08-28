直播／BNT今開放登記　不影響排序指揮中心有撇步

台積電、鴻海永齡與慈濟等民間自購捐贈的BNT疫苗即將來台，指揮官陳時中昨（27）日指出，意願登記將於今（28）日下午2點重新開放，請民眾盡速完成意願登記。發言人莊人祥表示，民眾只要在原本的選項外，直接加選BNT，不要調整原本的選項，那麼原本選擇的品牌排序就不會變，不用怕還要重新排隊。請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心最新疫報與疫苗相關資訊。
記者許家禎/台北報導
2021-08-28 14:00:00
近日傳出民間自購的BNT疫苗即將到貨的消息，外傳這批BNT疫苗的數量有195萬劑，指揮官陳時中沒有直接證實，僅表示數量相差不遠，至於確切的抵台時間點，也只說最快在8月底或是9月初會到貨，且會是分批到台灣，陳時中也說，這批BNT將優先給12到18歲的學生施打，若還有剩餘量將依據長幼有序原則開放施打。
另外，我國自購的26.5萬劑AZ疫苗昨日上午已經運抵台灣，至於捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，因為航班問題影響，原定今日抵台但現在將會延至週日下午5時55分抵台。昨日本土確診「加零」，境外移入確診7例，另有1例死亡案件。
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