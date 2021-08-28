苓雅警攜手銀行員阻詐　成功保老翁300萬老本

高市警局苓雅分局凱旋路派出所於昨（27）日11時45分許，接獲國泰世華銀行中正分行櫃檯人員來電稱，有民眾欲解新台幣300萬元定存，行員察覺有異極力勸阻，惟老翁仍執意要求解除稱要購屋，所幸轄區苓雅分局凱旋派出所員警及時趕到幾經勸說終於打動老翁守住老本。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-28 14:00:34
凱旋派出所所長邱中均表示，經詢問陳姓老翁81歲(29年次)為何要提領大筆現金，並且不惜解約即將期滿的定存，執意要提領？陳姓老翁向警方堅稱是購屋需要，員警詢問老翁，欲購買的房屋地點位於何處？價金多少？是否有屋主資料？警方可以協助其跟屋主聯繫，詢問屋主是否有其他支付方式，不料陳姓老翁面對員警的關懷提問一句也答不上，警方旋即聯絡陳姓老翁的妻子到場後極力勸說。
邱中均表示，陳姓老翁在員警苦心勸說下，終於放棄要提領現金的念頭，向行員表示不願解約要放棄提領，也頻頻感謝警方協助其釐清思路，讓其避免無謂的金錢損失，對於員警不厭其煩地提醒及努力深受肯定及感激。
苓雅分局分局長梁東山表示，詐騙集團為避免民眾前往銀行解除定存遭起疑，多半會教導民眾，若有行員問起為了要解約，記得要說因為買房需要，此為詐騙集團的話術，民眾務必保持冷靜，沈著應對，才能保住荷包積蓄。