「瑜伽界張柏芝」辣秀性感螞蟻腰　牠看到凍未條竟狂舔

「瑜伽界張柏芝」女神Miya夏米雅，應「2021國際超模台灣賽區」拍攝宣傳照，特別穿上量身訂製的賽車瑜伽服， 令設計師感到驚訝的是，夏米雅竟然是傳說中的螞蟻腰，腰身只有19吋半，媲美韓國女團偶像。而她先前在工作上遇到一隻美國惡霸犬，沒想到就連狗狗都抵擋不住她的魅力，一見到夏米雅就狂舔她的性感美腿。

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夏米雅外表出眾又有才華，身邊不乏追求者但空窗期長達10年之久，她害羞表示，心目中的偶像是李敏鎬，竟然成為交往異性的一個魔咒。夏米雅提到：「每次戀情剛萌芽的時候，李敏鎬就有新作品，自己追劇追到神魂顛倒，有時連看3遍！很快戀情還沒開始就結束了，因為沒有人可以承受我對李敏鎬的迷戀！」她笑說，某位前任男友也姓李，對方曾無奈的說：「Miya是李太太，可惜不是我的李太太，再見，再也不見。」

▲▼夏米雅秀出性感好身材。（圖／固力狗娛樂提供）

雖然夏米雅空窗10年了，但日前因為工作開會碰到美國惡霸犬，在社群上傳了被美國惡霸犬狂舔12秒影片，連一旁的主人都看不下去說：「貢丸（美國惡霸犬）你把姊姊全身都舔濕了！」讓夏米雅自嘲在狗界找到市場。

夏米雅也分享螞蟻腰的養成和維持之道，數年前是小胖妹的她，透過瑜伽健身瘦了10公斤現在維持43公斤，過程很勵志。她透露，有一段時間整個人胖到像麵包超人一樣，在接觸瑜伽之後，還學習運動營養學，懂得健康的飲食可以讓運動的效果事半功倍。夏米雅提到，會多吃原型食物，每餐都蛋白質、碳水化合物、纖維質搭配好，少碰精緻甜點類，加上每天2000c.c.的水，真的非常想吃垃圾食物、甜點的時候，也會犒賞自己，讓心情愉快，讓運動更有動力。