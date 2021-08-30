《追兇500天》奪新加坡大獎　小薰卡位「莫子儀顧問」

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小薰透露，林美茹這個角色最難的地方在於情緒轉換跟角色轉換，「尤其是在警局的幾場戲，一開始是受害者的身分去警局，報案之後轉為嫌疑人的身分，到最後認罪，這整個角色情緒轉換過程，要恰當得宜，不能有過多的表演。有趣的是，前置作業時，導演針對激情戲已經反覆排練過，演員們都很清楚要怎麼拍攝，沒想到激情戲拍完工作人員超緊張，擔心尺度太大，第一時間打給經紀人，沒想到我的經紀人很淡定的說畫面好看就好，相信導演跟工作人員都會保護好演員的。」
導演葉怡芬正在構思《追兇500天》第二季的劇本，希望繼續以台灣真實奇案為靈感，讓莫子儀扮演的郭偉強，成為讓人印象深刻的怪咖神探，直視社會的集體焦慮，破解各種匪夷所思的謎團，「還有各種黑色幽默元素，讓觀眾又燒腦，又會心一笑。」莫子儀接獲得獎消息，開心表示：「恭喜怡芬導演和劇組所有夥伴們，謝謝七十六号原子以及評審們的鼓勵。怡芬導演私下透露我們有拍續集的可能性，非常期待。導演的劇本非常紮實，可以演出她的劇本很榮幸；她也是十分重視、尊重所有工作人員的導演，能和她一起工作很開心。」
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