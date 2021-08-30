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《追兇500天》奪新加坡大獎　小薰卡位「莫子儀顧問」

▲小薰在警局偵訊，左為程予希。（圖／七十六号原子）
▲小薰在警局偵訊，左為程予希。（圖／七十六号原子）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-30 08:00:00

由金馬影帝莫子儀攜手金穗獎影后黃瀞怡（小薰）主演的《追兇500天》傳出捷報，榮獲新加坡亞洲內容大獎的「亞洲最佳電視電影獎」。小薰在劇中飾演「林美茹」，是個從小就被家暴，渴望金錢與穩定生活，丈夫離家出走後一人獨自扛起家計，背後隱藏許多祕密的女人。首次挑戰這樣的角色就表現驚人，讓小薰想要演林美茹2.0，挑戰更心理層面的角色。小薰聽說女性心理犯罪系列第二季正在籌拍，對導演葉怡芬喊話：「導演，林美茹雖然已經入獄服刑了，可以當郭偉強的女性犯罪心理顧問，可以常常到監獄探監。」

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▲莫子儀詮釋怪咖神探。（圖／七十六号原子）
▲莫子儀詮釋怪咖神探。（圖／七十六号原子）
小薰透露，林美茹這個角色最難的地方在於情緒轉換跟角色轉換，「尤其是在警局的幾場戲，一開始是受害者的身分去警局，報案之後轉為嫌疑人的身分，到最後認罪，這整個角色情緒轉換過程，要恰當得宜，不能有過多的表演。有趣的是，前置作業時，導演針對激情戲已經反覆排練過，演員們都很清楚要怎麼拍攝，沒想到激情戲拍完工作人員超緊張，擔心尺度太大，第一時間打給經紀人，沒想到我的經紀人很淡定的說畫面好看就好，相信導演跟工作人員都會保護好演員的。」

▲《追兇500天》獲得新加坡亞洲內容大獎的「亞洲最佳電視電影獎」
▲《追兇500天》獲得新加坡亞洲內容大獎的「亞洲最佳電視電影獎」 。（圖／七十六号原子）
導演葉怡芬正在構思《追兇500天》第二季的劇本，希望繼續以台灣真實奇案為靈感，讓莫子儀扮演的郭偉強，成為讓人印象深刻的怪咖神探，直視社會的集體焦慮，破解各種匪夷所思的謎團，「還有各種黑色幽默元素，讓觀眾又燒腦，又會心一笑。」莫子儀接獲得獎消息，開心表示：「恭喜怡芬導演和劇組所有夥伴們，謝謝七十六号原子以及評審們的鼓勵。怡芬導演私下透露我們有拍續集的可能性，非常期待。導演的劇本非常紮實，可以演出她的劇本很榮幸；她也是十分重視、尊重所有工作人員的導演，能和她一起工作很開心。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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