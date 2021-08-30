BNT混打何時上路？陳時中：採購量足夠全民打三劑

對於我國疫苗的政體採購與到貨長期受到各界關注，指揮中心指揮官陳時中今（30）日於記者會上表示，如果全民要打第三劑，目前的採購數量是足夠的，另外BNT洽購業持續在進行中，至於何時開放混打？陳時中僅表示，「我們的目標是先把第一劑的覆蓋率增多，先把基本的保護力做好」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-08-30 16:37:36
陳時中說明，採購疫苗需要程序，還要看看整體的數量和明年的需要，以全民要打第三劑來看，現在應該是夠，不過我們以供貨量來看，我們會購買的比所需要的數量還多。
另外在疫苗混打議題上，陳時中指出，BNT或是其他mRNA疫苗與AZ混打專家認為是可行，但何時可以實施，要跟根據我們的疫苗到貨量作為考量，打了兩劑當然有增強的效果，但第一劑也有保護力，我們的目標是先把第一劑的覆蓋率增多，先把基本的保護力做好。
至於到底要買多少疫苗？陳時中說，「還是要看國際上第三劑打下去的狀況如何，目前我們有訂購2千萬計莫德納，第三劑打下去也夠，那我們是希望買多一點，甚至是不同的廠牌，把風險分散。」
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