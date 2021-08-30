向東奧國手致謝　陳其邁將邀當代言人

高雄市長陳其邁今(30)日頒發獎金給設籍高雄東奧國手除代表高雄市民向這群設籍高雄的東國奧手們致謝外，也允諾高市府將會給予醫療、未來生涯規劃上必要協助，同時邀請他們當活動代言人。陳其邁也在致詞時表示，他們真的非常了不起，展現無與倫比的拚勁，也代表高雄的其他選手們在東京奧運發揮運動家精神，以及高雄人的努力拚搏。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-30 17:12:59
高雄市長陳其邁今(30)日頒發獎金給包括羽球球后戴資穎、桌球教父莊智淵、射擊甜心吳佳穎、舉重高展宏與江念欣等6未設籍高雄的東奧國手，並與國手們閒話家常。
陳其邁表示，他與6位國手們閒話家常，特別針對未來生涯規劃、賽事，高雄會提供最好的醫療照顧等各種必要協助，希望他們繼續為高雄市發光發亮，同時也邀請他們以後高雄有大型活動，一定要當VIP、城市代言人，來共同給市民更多加油打氣。
陳其邁也以開玩笑的方式說以為江念欣180公分、有巨大力量，但看到0本人個子雖小但志氣不小，未來還有很多比賽會繼續幫她集氣。
陳其邁也說，莊智淵是他高雄中學的學弟，很多人看他那場比賽都哭了，很拚！看他打球很爽；而高展宏心繫自家的金煌芒果，特別與他談到這件事，他直說，對方家的芒果田在哪都知道，和選手們談了很多未來規劃，市府會做運動員最好的夥伴。