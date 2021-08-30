COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本2教師帶學生看帕運後染疫　千葉急停學校觀賽

▲東京帕運為防疫採無觀眾閉門賽，卻實施「學校合作觀戰方案」，開放學生進場，卻傳出千葉市有2名教師帶學生看帕運後確診。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京帕運為防疫採無觀眾閉門賽，卻實施「學校合作觀戰方案」，開放學生進場，卻傳出千葉市有2名教師帶學生看帕運後確診。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-30 17:32:58

（中央社東京30日綜合外電報導）東京帕運為防疫採無觀眾閉門賽，卻實施「學校合作觀戰方案」，開放學生進場。千葉市有2名教師帶學生看帕運後確診，市政府原本還打算繼續學校觀賽，但在今天突然髮夾彎喊卡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本放送協會（NHK）報導，千葉縣千葉市的市立中學昨天有6名教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中2人曾在本月25日執行「學校合作觀戰方案」，帶學生搭巴士去千葉市的幕張展覽館看帕運比賽。

2名教師總計與18名學生分搭2輛巴士，教師在看比賽當天身體狀況沒有異常，但在之後出現發燒等症狀。

事發後千葉市並不打算停辦「學校合作觀戰方案」，僅千葉市教育委員會要求帶隊的教師應該事前接受核酸檢驗（PCR）。

千葉縣知事熊谷俊人今天上午還在社群網站推特發文說，他聽說當天賽前有身體不舒服的教師來上班，2名確診教師應該是在教職員辦公室被傳染。

不過熊谷此後突然態度180度轉變，決定停辦學生觀賽，並預定召開記者會說明。

報導指出，千葉縣的「學校合作觀戰方案」，在帕運開賽前原本預定有國小、國中與高中等198校共2萬3100多人將參加，但之後因為疫情急速擴大，陸續有學校退出。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100830

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

在各大連鎖品牌中，你最喜歡哪一家？

繼續作答
即時
推薦閱讀