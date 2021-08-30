日本2教師帶學生看帕運後染疫　千葉急停學校觀賽

（中央社東京30日綜合外電報導）東京帕運為防疫採無觀眾閉門賽，卻實施「學校合作觀戰方案」，開放學生進場。千葉市有2名教師帶學生看帕運後確診，市政府原本還打算繼續學校觀賽，但在今天突然髮夾彎喊卡。
日本放送協會（NHK）報導，千葉縣千葉市的市立中學昨天有6名教師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中2人曾在本月25日執行「學校合作觀戰方案」，帶學生搭巴士去千葉市的幕張展覽館看帕運比賽。
2名教師總計與18名學生分搭2輛巴士，教師在看比賽當天身體狀況沒有異常，但在之後出現發燒等症狀。
事發後千葉市並不打算停辦「學校合作觀戰方案」，僅千葉市教育委員會要求帶隊的教師應該事前接受核酸檢驗（PCR）。
千葉縣知事熊谷俊人今天上午還在社群網站推特發文說，他聽說當天賽前有身體不舒服的教師來上班，2名確診教師應該是在教職員辦公室被傳染。
不過熊谷此後突然態度180度轉變，決定停辦學生觀賽，並預定召開記者會說明。
報導指出，千葉縣的「學校合作觀戰方案」，在帕運開賽前原本預定有國小、國中與高中等198校共2萬3100多人將參加，但之後因為疫情急速擴大，陸續有學校退出。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100830