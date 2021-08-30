Red Bull打擊狂人第二屆　張泰山透露開轟技巧

「Red Bull Batting Mania 打擊狂人」第二屆開打，與全台共11間大魯閣打擊練習場合作，號召全台熱血打者於即日起至9月12日一起上場揮棒，以最高積分取得「打擊狂人」的稱號。「Red Bull Batting Mania 打擊狂人」今舉辦媒體活動邀請全壘打王張泰山和Red Bull運動員黃子鵬到場體驗打擊狂人活動，更親身面授打擊訣竅，號召全台打者來感受打擊的魅力。





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▲黃子鵬、張泰山參加打擊狂人賽。（Red Bull 提供）

× ▲黃子鵬、張泰山參加打擊狂人賽。（Red Bull 提供）

「要當『打擊狂人』也太難！」全壘打王張泰山首次體驗「Red Bull Batting Mania打擊狂人」活動，便直呼比賽難度就連專業打者都未必打得好。「這不是打得高、打得遠就能得分的比賽，重點是控制好揮棒的力道，並且要準確落在得分區才算成功！說不定我兒子還打得比我好哈哈哈。」





「Red Bull Batting Mania 打擊狂人」即日起至9月12日，廣邀所有野球打擊狂熱份子，只要年滿16歲以上、不分男女均可於全台11間大魯閣棒壘球打擊場報名參加，單次報名可進行5次打擊，迎戰90公里球速，鎖定目標揮棒打擊以證明自己的強打實力。各場地將取前5名晉級9/25位於高雄駁二的複賽，最終取16人前進決賽，將於11/6在台北松菸廣場全場觀眾注目下，爭奪成為今夏最狂「打擊狂人」的稱號，並將獲得中華職棒冠軍賽之旅（含1+1位交通及入場門票）。





為宣告比賽開打，全壘打王張泰山和Red Bull運動員黃子鵬特地出席媒體活動，為「打擊狂人」賽事拉開比賽序幕。第二屆「打擊狂人」相較去年活動難度提升，打擊範圍大幅縮小，將以區域落點ABC（A10分、B50分和C30分）來累計積分，邀請全台打者共同享受打擊的挑戰與樂趣。





在上屆賽事中表現不凡的Red Bull運動員黃子鵬分享，「今年挑戰跟去年比起來真的難很多！因此在比賽的時候，專注力也更加重要，心裡要不斷去想著怎麼讓球到該去的地方。」首次體驗的全壘打王張泰山也補充分享打擊訣竅，只要在揮棒時穩住下盤、掌握手腕力道並水平揮棒，即可打出不錯的成績。儘管本屆活動難度提升，兩位球星仍鼓勵全台打者得失心不要太重，「打擊場是每個人都能享受的舞台，要好好享受揮棒打擊的樂趣。輸贏不是重點，快樂最重要！」





▲黃子鵬參加打擊狂人賽。（Red Bull 提供）