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中職／永遠的兄弟「萬人迷」　回顧王光輝經典時刻

▲王光輝個性豪爽，是兄弟象人氣球星。（圖／中職提供）
▲王光輝個性豪爽，是兄弟象人氣球星。（圖／中職提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-31 09:47:37｜2021-08-31 10:19:35

中職兄弟象隊是聯盟創始球隊，王光輝在陣中從開幕元年一棒打到日後「不動第四棒」的「萬人迷」，穩坐球迷心中最受歡迎的超級球星。他的個性豪爽耿直，打擊豪邁，加上他常能在關鍵時刻敲出安打，是兄弟福將，雖然他在8月30日因肺癌離開人世，享年56歲，但在球迷心中，他永遠無可取代。《NOWnews》也特別整理這位一代兄弟名將的經典時刻。

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1.中職第一位打擊王：

王光輝在中職元年是打一棒，在「教官」曾紀恩眼中，他上壘率高，確實擊球率也不錯，1990年職棒開打，他以3成42打擊率拿下打擊王寶座，是元年第一位打擊王。


2.1992年金冠軍賽：

1992年，兄弟象隊成長快速，拿下上下半季冠軍，已經是年度總冠軍，不過為了滿足球迷，特別舉辦「金冠軍挑戰賽」兄弟象隊更擊敗了由味全龍隊、三商虎隊及統一獅隊三隊所組成的聯隊，成為中華職棒有史以來第一個，也是唯一獲得金冠軍的球隊，也開啟了兄弟象隊第一次三連霸的霸業。

王光輝在金冠軍第六場，面對味全「金臂人」黃平洋，兩軍打到13局下，他一棒敲出右外野再見安打，順利幫球隊下史上唯一的金冠軍。

王光輝更是在1993年3月9日，在龍象大戰鏖戰10局下又敲出再見安打，獲得球迷熱烈支持。

▲王光輝在金冠軍敲安。（圖／CPBLTV)
▲王光輝在金冠軍敲安。（圖／CPBLTV)

3.2001年王光輝生涯千安

王光輝在兄弟擁有多項紀錄，包括隊史第一位單月MVP，從1992年起到1997年都是年度最佳九人，3度金手套，3次明星賽MVP，可說是明星中的明星，而王光輝在2001年8月11日在新莊球場敲出千安，也是聯盟史上第三位。當時也激起周思齊等花東小選手模仿的未來目標。

▲周思齊發文緬懷王光輝。（圖／取自周思齊IG)
▲周思齊發文緬懷王光輝。（圖／取自周思齊IG)

4.2004/6/26花蓮家鄉引退王光輝敲安

王光輝2004年引退，球團為他安排在故鄉花蓮引退賽，他從林英傑手中敲出安打，也是生涯最後打席，開心跟球迷致意，全場大喊「王光輝！」讓人體驗到他「萬人迷」的風采。

王光輝說：「當你們說你們愛我的時候，我更愛你們！」


▲兄弟象一代球星王光輝。（圖／NOWnews資料照）
▲兄弟象一代球星王光輝。（圖／NOWnews資料照）

王光輝的個性豪爽，讓他人緣極佳，在他當總教練期間，常說「問題不大！」、「穩住！」、「低調」等話語，雖然簡單但又富有哲意，他就是永遠的王光輝，永遠的萬人迷！

▲中信兄弟舉辦王光輝追思儀式。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟舉辦王光輝追思儀式。（圖／兄弟提供）

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