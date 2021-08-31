教兒子煮飯「1碗米放鍋內」！媽看電鍋哭了：真的是我錯
現正疫情期間，不少人都會在家自己下廚，而煮了整桌的佳餚，不可少的肯定就是「白飯」，不過，對於完全不進廚房的人來說，恐怕連煮個白飯都會有點困難。而就有媽媽分享自己教學兒子煮飯，結果交代他要「將一碗米放到鍋內」，沒想到下秒卻讓自己傻眼，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-31 11:03:12
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「這是兒子的暑假作業，來教兒子煮個飯」只見貼出的影片，原PO先教導兒子拿一個碗裝滿米，接著表示要放進電鍋的鍋子內，沒想到下一秒，兒子將整個碗都直接放進去，讓媽媽傻眼自嘲「看來真的是媽媽的錯，我應該說把米『倒』到鍋子裡面」。
貼文曝光後，吸引不少網友熱議「太可愛了啦XD」、「媽媽應該要說把米倒到鍋子內啦哈哈」、「好可愛的小朋友QQ」、「我都跟我女兒說『倒』到鍋子裡面，然後準備洗米，我女兒都知道」、「可愛死了哈哈，不過這個學一次就會了」；而原PO也表示「後來有教兒子正確的方法，現在已經很會煮飯了！」
而事實上，煮飯的逗趣事件也層出不窮，先前《NOWnews》也報導過「交代女友煮飯『3杯水1杯米』！男開電鍋愣：才少講一句」，一名男子交代女友煮飯要用「三杯米一杯水」，結果女友果真按照字面上意思去做，在電鍋內擺了三杯水一杯米，讓男子打開鍋蓋後哭笑不得，也引起話題。（編輯：張嘉哲）