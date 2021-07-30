交代女友煮飯「3杯水1杯米」！男開電鍋愣：才少講一句
現正疫情期間，不少人都會在家自己下廚，而煮了整桌的佳餚，不可少的肯定就是「白飯」，不過，對於完全不進廚房的人來說，恐怕連煮個白飯都會有點困難。近日，就有網友分享自己交代女友用電鍋煮飯，並交代「三杯水一杯米」來烹煮，沒想到打開電鍋瞬間差點暈倒，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 12:26:24
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片，表示自己交代女友要用「三杯水一杯米」的方式來煮飯，不料，當他打開電鍋看到內容物瞬間傻眼，女友竟然用「三個紙杯裝了水以及一個紙杯裝米，就這樣四個紙杯直接放在電鍋內」也讓男網友崩潰喊「這什麼？我只不過少講一句....要把米跟水放在一起而已」。
隨後女友也表示「你自己說三杯水一杯米的！都你在講」並作勢拿鍋蓋起來要K男友的頭，引來不少網友朝聖「真的太好笑了啦XD」、「好笑到哭出來」、「我真的要笑瘋」、「打開瞬間我水噴出來，太好笑」、「幫你的頭QQ但真的太好笑」、「千萬不要讓沒下廚的人碰廚房的東西XD」。
另外，也有網友認真教授正確煮米配方「正確煮法應該是一杯米一杯水，稀飯的話是六杯水一杯米喔」、「三水一米飯感覺太爛，也會偏向稀飯了喔」、「你原本給女友的比例也錯啦，三杯水一杯米不對，是一杯水一杯米」。（編輯：張嘉哲）