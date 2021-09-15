中秋節幹嘛吃柚子？背後含義超暖心　五大習俗一次看懂

中秋節就要到了，大家常說「月圓人團圓」，中秋是傳統三節之一，許多人都會回家與親友團聚，而農曆八月十五這天，民間也流傳著許多故事，像是嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥等，或是全家一起賞月、吃月餅這些傳統習俗，中秋節的習俗與其背後的意義你又知道多少呢？現在就來了解更多關於中秋節的故事吧！

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一、賞月、拜月

自古以來就有中秋賞月的習俗，只是現在的人們漸漸不那麼注重了，而賞月、拜月這個習俗目前最早可追溯到周朝，在唐宋兩朝時賞月的風氣來到頂盛，至於為什麼會有拜月這個習俗，就跟「嫦娥奔月」的故事有關了，在人間的百姓們得知嫦娥奔月成仙的消息之後，就開始擺設香案，向嫦娥祈求平安，於是就有中秋拜月的習俗了，不過「拜月」活動男生是不可以參加的。

▲中秋賞月成為一個既定俗成的活動。（示意圖/pixabay）

二、吃月餅

相傳，朱元璋引領漢人反抗元朝，約定在八月十五日這天起義，但是又害怕這件事被敵軍揭穿，於是劉伯溫就想出了一個辦法，用互贈月餅的方式把字條夾在月餅中，來傳遞這個消息，最後他們也成功擊退敵軍，此後中秋吃月餅的習俗便於民間傳開。賞圓月配月餅加上團圓的人，所以古代的月餅通常都是圓的，但現代的月餅已經不拘泥形式了，口味也推陳出新，為的就是迎合大眾的喜好。

▲中秋節常常會吃月餅。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

三、吃柚子

柚子成熟的時機落在中秋節前，是當季的水果，所以中秋除了賞月、吃月餅外，吃柚子也成了中秋的一大特色，而且柚子的發音類似「遊子」與「佑子」，中秋節吃柚子不僅是希望「遊子」可以回家團圓，也是在「保佑」家人平安、萬事吉祥。另外，柚子畢竟是一種水果，中秋節如果吃了太多月餅等這些高熱量的食物，相對清淡的柚子就可以發揮一點去油解膩的作用。

▲中秋節之所以吃柚子，是因為柚子有「遊子」的諧音，象徵回家團圓的氛圍。（示意圖／翻攝PhotoAC）

四、賞桂花、飲桂花酒

桂花又有「九里香」的美譽，是一種傳統且名貴的花木，桂花在中秋時節開的最旺盛，和柚子一樣是當季的植物，且桂花和它的果實被當作是一種崇高、吉祥的象徵，桂花酒飲用的最佳時節也是中秋節，若能在中秋月圓時觀賞這種高貴的樹木、喝著桂花美酒，對古代的人來說，已經是人生的一大享受了。

▲中秋節也有不少人會賞桂花。（示意圖/pixabay）

五、烤肉

一些亞洲國家都有過中秋節的習慣，但中秋烤肉可是台灣人特有的習俗，

至於為什麼要烤肉仍是眾說紛紜，最廣為人知的故事則是

，1980年代因為兩家相互競爭的醬油廠商，在電視上打廣告促銷烤肉醬，各大賣場也推波助瀾，因此帶動台灣的烤肉風氣。不過這也代表烤肉並不是歷史悠久的一項中秋傳統，是近代順勢而為所演變的一項活動。