水肥廠空氣送盧秀燕　議員提醒聞看看

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何文海表示，水肥廠在重劃後，設廠時屆數十多年，附近環境早已從綠油油的稻田轉變成大廈林立的熱鬧市區，戶數高達兩千戶左右，且位置接近捷運豐樂公園站，周遭更因設有好市多以及迪卡儂，生活機能豐富，每日都會吸引上千民眾前來，卻因水肥廠傳出的惡臭瀰漫，不僅有礙市容，甚至使此地房價難漲，嚴重影響市民的權益。
何文海指出，即便涉及到污水下水道系統的推動，遷廠一事早從縣市合併之時研討至今，台中已歷經三屆市長，卻未見到改善，只有市府一再承諾會處理，事實卻是南屯水肥廠依舊傳出嚴重惡臭，當地民眾抱怨，即使廠房採取半密閉設計，也導入除臭設施，但仍臭氣瀰漫，誰想天天聞排泄物味道？
何文海質詢時拿著兩瓶大瓶空氣給盧秀燕，一瓶是「谷關空氣」、另一瓶是「水肥廠空氣」，提醒千萬不要在議場打開，抗議市區水肥廠臭氣沖天，要求遷址或關廠。
環保局長陳宏益說，台中市每年仍須處理9萬公噸水肥，目前仍無法停止營運，遷廠需取得環保設施用地、興建預算，牽涉到整體規畫；市府正推動汙水下水道工程，屆時可以降低水肥處理量。
陳宏益表示，短期將強化異味防治措施，提高消毒除臭的頻率，降低氣味干擾周邊住戶；輔導工業區自行處理園區水肥，甚至可接收家戶水肥，降低南屯廠的處理量。