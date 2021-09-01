開學第一天！柯文哲視察校園防疫：疫情趨緩仍要小心謹慎

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，今（1）日高中職以下學校迎來開學日。台北市長柯文哲今天上午親自前往延平國小視察開學防疫狀況，柯文哲表示，今天高中職以下學校開學，人數達28萬人，北市人流瞬間上升，擔憂增加感染機會。雖然疫情趨緩，仍要小心謹慎，盡量回歸正常生活。
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在北市教育局長曾燦金的陪同下，柯文哲今天一早就前往延平國小，視察開學的防疫情況，並且參觀教室的清潔以及防疫隔板的使用。柯文哲說，今天高中職以下學校開學，人數達28萬人，北市人流瞬間上升，可能會增加感染機會，社區內仍有潛伏感染源，開學教隔板使用方式，並保持教室通風，進校量體溫等。
柯文哲直言，自己已經看過防疫物資準備，都有整套系統，北市各級學校應當做好防疫準備，疫情趨緩仍要小心謹慎，但也要盡量回歸正常生活。曾燦金則表示，特教學校、幼兒園、國小和國中已幫學生準備好隔板，高中則準備好95％，今天最主要就是教學生如何正確使用、清消，以及保持通風，避免不當使用反而增加感染機會。
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