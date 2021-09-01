開學第一天！柯文哲視察校園防疫：疫情趨緩仍要小心謹慎

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，今（1）日高中職以下學校迎來開學日。台北市長柯文哲今天上午親自前往延平國小視察開學防疫狀況，柯文哲表示，今天高中職以下學校開學，人數達28萬人，北市人流瞬間上升，擔憂增加感染機會。雖然疫情趨緩，仍要小心謹慎，盡量回歸正常生活。





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▲台北市長柯文哲與教育局長曾燦金，1日上午前往延平國小視察開學情況。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市長柯文哲與教育局長曾燦金，1日上午前往延平國小視察開學情況。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲與教育局長曾燦金，1日上午前往延平國小視察開學情況，並且巡視防疫隔板使用情況。（圖／台北市政府提供）