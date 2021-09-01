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忍淚送兒子到學校！黃小柔一篇文被上萬爸媽推爆

▲黃小柔送6歲大兒子到國小報到，忍不住淚崩。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔送6歲大兒子到國小報到，忍不住淚崩。（圖／黃小柔臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-01 13:55:24｜2021-09-01 14:22:59

經過疫情警戒及漫長的暑假，中小學生今（1日）終於實體開學，3寶媽黃小柔昨天陪6歲大兒子到新學校報到，看對方興奮的模樣，眼淚不聽使喚奪眶而出，直言就算經濟壓力再大，所有的辛勞都煙消雲散，感性的分享贏得大批網友共鳴。

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▲黃小柔和大12歲的老公王睿結婚6年，甜蜜依舊。（圖／黃小柔instagram）
▲黃小柔（右）和大12歲老公王睿結婚7年，育有2子1女。（圖／黃小柔IG）
黃小柔今凌晨發文感嘆，結婚前可以恣意花錢，錢不夠再努力工作就好，但現在要養3個孩子，沉重的金錢壓力讓她開始學會理財，也體會到自己爸媽的辛勞，「自從孩子們上學更是感到莫名的壓力，畢竟教育的費用太可觀了，每次拿到學費單，常常真的就是覺得腳有點軟...」

▲黃小柔育有2子1女。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔育有2子1女。（圖／黃小柔臉書）
為了給孩子最好的學習環境，黃小柔說：「我跟睿哥（老公）也是要堅持辛苦的拚下去啊！」她透露昨天帶長子「小橘子」到國小報到，看兒子興奮的小一新生萌樣，眼眶突然有點濕，礙於怕被其他家長發現，一直假裝看遠方和捏大腿壓抑情緒。

▲黃小柔6歲長子是小一新生。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔6歲大兒子是小一新生。（圖／黃小柔臉書）
黃小柔有感而發嘆：「這麼撐著也這麼過來了欸！再轉頭已經看到哥哥奔跑在學校的操場上，陽光耀眼照射在哥哥的笑臉上（有戴口罩喔），突然所有的辛勞也就成功解鎖了！」還搞笑地說：「好吧！我們還是會繼續默默把帳單給繳了...誰叫他們是我最愛最愛的三隻皮蛋呢！」

▲黃小柔附上美照，戲稱自己還是有抓住青春的尾巴、沒被五斗米折到腰。（圖／黃小柔臉書）
▲黃小柔附上美照，戲稱自己還是有抓住青春的尾巴、沒被五斗米折到腰。（圖／黃小柔臉書）
貼文發布不到半天，按讚數累積1.3萬，許多爸媽網友回應：「恭喜我們同是3寶媽！看著他們逐漸長大也是種成就，所有的苦都甘之如飴，只希望平常能讓我們少點河東獅吼的機會就好」、「真的不容易，別說學費，補習費也是很可觀」、「4寶媽路過...大家都辛苦了！終於開學了真開心」、「媽媽的偉大，就是用盡全力也要給寶貝們最好的幸福，我也是3寶媽，一起加油吧！」（編輯：楊穎軒）



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