忍淚送兒子到學校！黃小柔一篇文被上萬爸媽推爆

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黃小柔今凌晨發文感嘆，結婚前可以恣意花錢，錢不夠再努力工作就好，但現在要養3個孩子，沉重的金錢壓力讓她開始學會理財，也體會到自己爸媽的辛勞，「自從孩子們上學更是感到莫名的壓力，畢竟教育的費用太可觀了，每次拿到學費單，常常真的就是覺得腳有點軟...」
為了給孩子最好的學習環境，黃小柔說：「我跟睿哥（老公）也是要堅持辛苦的拚下去啊！」她透露昨天帶長子「小橘子」到國小報到，看兒子興奮的小一新生萌樣，眼眶突然有點濕，礙於怕被其他家長發現，一直假裝看遠方和捏大腿壓抑情緒。
黃小柔有感而發嘆：「這麼撐著也這麼過來了欸！再轉頭已經看到哥哥奔跑在學校的操場上，陽光耀眼照射在哥哥的笑臉上（有戴口罩喔），突然所有的辛勞也就成功解鎖了！」還搞笑地說：「好吧！我們還是會繼續默默把帳單給繳了...誰叫他們是我最愛最愛的三隻皮蛋呢！」
貼文發布不到半天，按讚數累積1.3萬，許多爸媽網友回應：「恭喜我們同是3寶媽！看著他們逐漸長大也是種成就，所有的苦都甘之如飴，只希望平常能讓我們少點河東獅吼的機會就好」、「真的不容易，別說學費，補習費也是很可觀」、「4寶媽路過...大家都辛苦了！終於開學了真開心」、「媽媽的偉大，就是用盡全力也要給寶貝們最好的幸福，我也是3寶媽，一起加油吧！」（編輯：楊穎軒）