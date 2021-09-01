北市推五倍券加碼5類「熊好券」　全台民眾皆可登記抽籤

因應新冠肺炎疫情過後，中央推出五倍券振興方案，台北市政府今（1）日也公布加碼方案「台北熊好券」，一共有五種類別的優惠券，分別為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券。台北市長柯文哲表示，只要有下載台北通的「全國民眾」都可以參與抽獎。





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柯文哲表示，台北熊好券合作商家鎖定在住宿、零售、餐飲、藝文、體育及市集等受創產業，這些產業家數在台北市境內近10萬家。柯文哲說，北市本次以數位方式辦理這次活動，不僅要讓受創店家感受到振興，更要帶領傳統店家體會到「數位轉型」的便利性。





柯文哲說，初步規劃為住宿券提供1000元優惠，饗購券、藝文券、運動券及市集券則是100元，未來將以「志願登記」的方式，供民眾上網進行登記，預計將採取「人人有獎」的方向進行。





至於熊好券的抽獎與使用的詳細方案，柯文哲表示，仍有待中央公布五倍券的使用細則，台北市政府方面才能進行近一步的規劃。針對預算使用的部分，目前北市府已經規劃透過追加預算的方式，提撥5.4億左右的預算進行熊好券的發行，張數總額為100萬張，至於詳細數目則會在未來公布。





北市府秘書長陳志銘表示，台北熊好券採全程數位化的方式，從意願登記、線上抽籤、系統派券、消費折抵一條龍流程，一步步引導受創產業的店家、傳統市場及夜市加速數位轉型。





陳志銘進一步說明，民眾端使用台北通APP、店家端使用熊好券APP，民眾在掃碼完成消費折抵時，店家端可以立即確認收到消費者所折抵的票券，機關則於台北通後台下載各店家接收台北熊好券的清冊，於每週進行結算，並直接將錢匯至店家的帳戶。



