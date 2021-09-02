地瓜葉只會拌蒜清炒？內行狂倒「這罐」：絕配又超下飯
地瓜葉口感柔嫩滑順，拌蒜清炒就相當美味，且在蔬菜中價錢也較為便宜，是許多民眾家中常見的菜餚之一。不過，近日一名女網友在臉書提到，家裡自種地瓜葉，想知道除了清炒以外，地瓜葉還能用什麼方式料理？貼文曝光引發熱議，有內行網友分享加入「這罐」，不僅香氣獨特又下飯。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 10:24:20
原PO在臉書社團《家常菜》表示，自家種地瓜葉不用買，就算每天吃也吃不膩，但除了清炒地瓜葉之外，不禁好奇詢問廣大網友「我只會一般的煮食，不知還有哪些煮法？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「我喜歡拿來炒皮蛋地瓜葉、XO醬地瓜葉」、「加小魚乾煮湯」、「我最愛的吃法，我阿婆會燙一燙，拌豬油醬油膏，還有油蔥蒜末」、「除了川燙外，可以先過水再炒，金沙地瓜葉、皮蛋地瓜葉，都很好吃喔」、「梗可以跟葉子分開，梗拿來炒肉或炒豆包」、「青菜中最好種的一種，燙一下後用蒜蓉、鹽巴、油，拌一拌好吃又營養」。
對此，有內行網友指出可以加入蔭豆豉，絕配又很下飯，「加一點炒，很好吃」、「豆豉醬炒小魚乾＋薑＋水＋地瓜葉煮湯」、「倒豆豉下去一起炒，一碗飯不夠」。（編輯：賴詠璿）