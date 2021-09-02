煮東坡肉幹嘛綁繩子？內行抖「真實用途」：白飯停不下來
東坡肉為蘇杭菜中一道名菜，以五花肉加上醬油、冰糖、紹興酒等調料慢火紅燒而成，入口即化的口感深受不少老饕喜愛，搭配白飯吃更是堪稱絕配，但你是否有發現，許多東坡肉都會在外頭綁上繩子？近日，就有網友分享東坡肉綁繩的「真實用途」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-02 11:14:06
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天來介紹這個東坡肉，一開始先將五花肉加蔥薑酒，用水燙煮過，撈取備用，接著將肉切塊並綁上繩子，再將肉塊小火將六面煎到焦焦的備用；接著另外起油鍋，將蔥薑蒜、八角炒香和肉塊放入陶鍋，炒焦糖100g放入悶鍋，加醬油1碗，紹興酒1碗，熱水3碗，冰糖20克，煮滾後關小小小火，悶煮3小時即可完成！」
而為什麼東坡肉都要綁上繩子呢？原PO也解釋「東坡肉在小火慢燉的時候，肉塊會變得軟爛，如果沒有靠繩子將整個肉塊固定住，則豬皮及油脂還有瘦肉將會各自分離開來，這樣綁起來，燉好的東坡肉才會Q彈，滑順不油膩且入口即化」。
貼文一出，不少婆媽紛紛回應「好想要來一碗白飯啊....」、「這種整塊綁繩的....不說了，白飯先來十碗」、「這個好啊！下次來綁綁看」、「原來要綁繩子，每次燉完就爛成一鍋，一夾就破了啦」、「爸爸很厲害，我是直接綁好去煎炸到香才去滷」、「繩子真的很重要，這一整塊配白飯....好爽呀」、「綁繩子可以吃到一整塊的皮跟肉....白飯真的停不了」。（編輯：張嘉哲）