首批BNT疫苗進口！高虹安酸謝志偉：大家都是重要一棒

由鴻海/永齡基金會、慈濟與台積電合購的1500萬劑BNT疫苗，首批93.2萬劑已於今（2）日上午7點抵達桃園國際機場。台灣民眾黨立委高虹安表示，這批疫苗給疫苗短缺的台灣打了一劑強心針，她也強調疫苗採購大家都是重要的第一棒。





我是廣告 請繼續往下閱讀

針對駐德代表謝志偉說BNT疫苗採購就像400公尺接力，鴻海創辦人郭台銘是第四棒，不要忽略前面三棒的功勞，高虹安表示，其實疫苗採購政府民間都是重要的一棒，雖然中間有人掉棒浪費了一點時間，但是最後還是有人撿起來繼續把接力賽跑完。





高虹安說，除了感謝永齡、台積電、慈濟以外，她也要感謝政府放下意識型態，願意把台灣人民的健康擺前面，接受這批印有「復必泰」標籤的疫苗。前段時間台灣部分人士對於民間採購BNT疫苗有一些謠言，如BNT/復必泰疫苗是在中國製造分裝、疫苗有過期疑慮、慎防標籤矮化國格等，都沒有影響國人對於BNT疫苗的信心，超過300萬人登記就是最佳的證明。





高虹安指出，防疫其實不僅靠政府跟企業，疫情之下人人都是重要的一棒，即使只是戴好口罩，都是這場疫情接力賽不可或缺的一員。她也呼籲大家，所有疫苗都有其風險及副作用存在，接種疫苗時請確實告知醫生是否有慢性疾病，是否有服用藥物或身體不適等症狀。





國民黨立委萬美玲表示，BNT疫苗政府花了一年多買不到，但民間卻只用三個月的時間就讓第一批疫苗到貨，到貨的數量還超過政府自購疫苗歷次的到貨數，完全打臉衛福部長陳時中部長曾經說過的民間買不到疫苗的說法，更可以看出政府在購買疫苗的漫不經心，只把心力放在護航國產的高端疫苗，結果不但讓高達800多條人命因為等不到疫苗染疫離世，更讓國產疫苗，因為政府強力的護航，揠苗助長，反而讓全民失去信心。



