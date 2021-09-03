台積電領軍、聯電盤中創天價 帶動台股盤中漲逾220點
美國華爾街靜待非農就業報告出爐，美股上揚，帶動台北股市今（3）日開盤漲60.76點，加權股價指數以17380.52點開出，隨後在晶圓雙雄等電子股領軍下，盤中一度漲逾220點，最高來到17540點。權值股台積電盤中最高漲13元，來到620元，午盤漲幅也有1.6%。聯電上午一度來到新天價69.8元，而午盤漲幅也有6到7%。
記者許家禎/台北報導
2021-09-03 11:59:45｜2021-09-03 12:02:49
美股道瓊指數2日上漲131.29點，或0.37%，收35,443.82點；那斯達克上漲21.8點，或0.14%，收15,331.18點；標普500指數上漲12.86點，或0.28%，收4,536.95點；費城半導體指數上漲11.4點，或0.33%，收3,411.3點。
台北股市今（3）日開盤漲60.76點，加權股價指數以17380.52點開出，隨後近11點，盤中一度漲逾220點，最高來到17540點，至於午盤漲幅也有0.9%到1%之間，來到17496點。而晶圓代工產能供不應求，像是台積電與三星等都紛紛調漲代工價格，市場預期晶圓代工廠營收及獲利成長可期。
也因此，權值股台積電盤中最高漲13元，來到620元，創4個多月新高，市值突破16兆元，而午盤漲幅也有1.6%，來到618元左右。聯電不遑多讓，早上再創新天價來到69.8元，午盤漲幅也有6到7%，來到68.8元上下。而矽統持有聯電2.85億股，今日股價也紅通通，盤中來到28.8元，午盤漲8%以上，來到28.4元。