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義總理：可能強制所有適齡人民接種COVID-19疫苗

▲義大利總理德拉吉今天表示，最終可能強制所有符合年齡資格的民眾施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並計劃在這個月稍後開始對免疫力較弱的人施打追加劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利總理德拉吉今天表示，最終可能強制所有符合年齡資格的民眾施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並計劃在這個月稍後開始對免疫力較弱的人施打追加劑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-03 12:33:58

（中央社羅馬2日綜合外電報導）義大利總理德拉吉今天表示，最終可能強制所有符合年齡資格的民眾施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，並計劃在這個月稍後開始對免疫力較弱的人施打追加劑。

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義大利政府已強制規定醫療人員接種COVID-19疫苗才能領薪，德拉吉（Mario Draghi）說，當歐盟衛生當局授予疫苗完全許可時，義大利可能強制所有人打疫苗。

歐洲藥品管理局（EMA）目前批准的4種COVID-19疫苗都是有條件的，未來再經進一步審查，可升級至標準營銷授權。德拉吉說，屆時義大利將強制每人接種。

路透社報導，此舉可能引發強烈反對聲浪；義大利過去10年來對各種疫苗的懷疑論層出不窮，主張接種的衛生專家曾面對疫苗反對者的口語辱罵和威脅。

德拉吉在記者會中譴責這些攻擊行為，他說：「此類暴力可憎又懦弱，特別是攻擊那些...在第一線對抗疫情大流行的人。」

德拉吉告訴媒體，他有信心在本月底前，全義大利12歲（含）以上人口完全接種覆蓋率達80%，相較於目前70.5%。

德拉吉說，政府計劃擴大推行「綠色通行證」（Green Pass）。目前在義大利長途旅行、參加休閒活動都需此證明。此外，也強制教職人員出示這種文件。

官員上週表示，政府考慮擴大計畫範圍到超市、公共場所等工作人員。這項制度已經引發一些義大利民眾抗議，說這是踐踏自由。

義大利自去年爆發COVID-19疫情以來，累計約12萬9352人染疫病亡，在歐洲國家中僅次於英國列居第2。義大利今年8月新增病例相對穩定，但醫生擔心，更具傳染力的Delta變異株可能在未來數週引發新一波感染高峰。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1100903

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