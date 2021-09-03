全球最新動畫搶先看　台中國際動畫影展10月登場

「2021台中國際動畫影展」10月8日至13日將於新時代凱擘影城登場，昨（2）日率先公布影展首波9部精彩片單，呼應今年影展主題「維度－空間」，選映橫跨不同時空、遍及全球四大洲的動畫電影，其中，有多部在國際屢屢獲獎含金量超高，不乏2021年最新發行、台灣首映之作，更有2部影片於台中率先亮相，歡迎動畫迷10月齊聚台中共同朝聖。

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台中市政府新聞局表示，配合影展年度主題，今年選映的作品題材多元、含括女權奮力發聲、藝術風格強烈、揭露獨裁黑暗歷史情境等，也反映國際近年創作趨勢。在公布的首波9部片單中，有亞洲首映的阿根廷《長腳怪傳說》及台灣首映的英國《雲端殺機》、俄羅斯《鐵幕下的童年》、巴西《黎明之前的黑暗英雄》等。

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，今年片單中有多部入圍安錫國際動畫影展的新作，包括帶有科幻及驚悚色彩的《雲端殺機》，講述一位天才程式設計師，犧牲個人生活與職業生涯，建造出一台前所未有的超級電腦；充滿奇幻類型的《怪奇獸樂園》，描寫一對情侶意外闖入一座充滿各式珍禽異獸的神秘園區，從中發現與園區牽連的邪惡秘密，堪稱怪誕異獸的百科全書。

近年國際聚焦女性成長的電影層見疊出，此屆影展也選擇這類議題為女權發聲。改編自真人真事的《災星少女》獲得2020年安錫影展大獎水晶獎，全片講述美國邊防女主角「災星簡」（Ceramity Jane）生平，被譽為「對現代女英雄一次奇妙的藝術詮釋」；來自南韓的《薩滿女巫》則描述身為巫師的主角，同時也是一位母親，劇情以家族衝突來表現女性在傳統與現實中的掙扎。

另外，議題較為黑暗獨裁的歷史情境動畫作品也蒐錄在此屆片單中。《黎明之前的黑暗英雄》講述人權及轉型正義，為導演改編童年經歷，以獨特的黑白片風格，呈現一段在1980年代發生的故事；《鐵幕下的童年》則以結合紀錄片的形式，以導演視角講述在蘇聯時期的拉脫維亞成長經驗。

林筱淇說，除了上述精彩片單外，今年台中國際動畫影展也準備饒富藝術風格的文學性動畫長片。《鼻子，或異見者的陰謀》背景設定在史達林所統治的俄國，描寫極權主義時期的前衛藝術家的故事，透過剪紙及實拍方式呈現，使用歌劇串連三個篇章的故事；另外，以手繪線條及抽象的圖像呈現「虛構島嶼」的《群島》中感性旁白，讓整部作品呈現飽滿的詩意。

新聞局強調，「2021台中國際動畫影展」10月熱鬧登場，9月25日將搶先舉辦「TIAF戶外大影院」，當日下午有豐富的動畫體驗闖關活動，晚上圓滿戶外劇場將放映經典動畫電影《獅子王》及搭配精彩歌舞表演，活動中並將致贈精美小禮物，歡迎大小朋友一同參與！

新聞局說明，在台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會的努力與堅持下，台中國際動畫影展舉辦至今邁入第七屆，已是國內規模最大的動畫盛會，隨著動畫短片競賽徵件數量創下新高，加上國際重量級動畫長片參與首映意願倍增，已逐步獨佔亞洲動畫影展鰲頭，晉升為全球動畫影人之間首屈一指的優選。