中市生育津貼補助　盧秀燕：加碼增加2萬元

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張廖乃綸說，政府為了鼓勵年輕人生兒育女可說是想盡辦法，早年台中市及台中縣只有針對弱勢家庭婦女發給生育津貼，但因應少子化趨勢，這項原本只是協助弱勢家庭生育的津貼，已經變成是鼓勵年輕人願意生育的一項福利措施，她十多年前就爭取全面發放生育津貼，很高興看到市政府市政會議討論明年度預算時，將提高生育津貼納入考量，單胞胎從1萬調高為2萬，她相當支持也認同。
張瀞分說，生育津貼雖然還不足以完全補貼養兒育女的花費，但可以減輕些許養育成本負擔，她希望所有議員不分藍綠，共同支持。
議員陳政顯表示，有人說生育津貼是政策買票，還酸說生育津貼不夠多，這種喊價的方式根本不切實際，地方財政吃緊，推動任何政策或福利都要在有限的財源下好好評估考量，他也支持市府將生育津貼從1萬調高為2萬。
盧秀燕表示，年輕人養兒育女相當辛苦，台中市的生育津貼10年來都沒有調整，過去台中市財政困難，市府檢討後有一點餘力，優先考慮年輕人和下一代，協助減輕養兒育女的壓力，因此討論明年度預算時特別納入考量，讓生育津貼倍增，單胞胎從1萬變成2萬，估計台中市每年1.8萬至2萬之間的新生兒家長都能受惠，市政會議也已經通過，將送議會審議。
社會局表示，台中從100年起實施「生育津貼發放作業」，且於103年起提高補助金額，將原本的每胎1萬元津貼，調整為單胎1萬元、雙胎3萬元，111年生育津貼加碼為每胎2萬元，第一胎2萬元，雙胞胎4萬元。