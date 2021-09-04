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顧慮心肌炎　英專家不建議12到15歲全體接種

▲英國疫苗顧問群今天表示，不建議替所有12到15歲者接種COVID-19疫苗，因為擔憂接種後可能出現心臟發炎的罕見副作用，寧願對健康孩童採取預防性措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國疫苗顧問群今天表示，不建議替所有12到15歲者接種COVID-19疫苗，因為擔憂接種後可能出現心臟發炎的罕見副作用，寧願對健康孩童採取預防性措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-04 12:58:28

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國疫苗顧問群今天表示，不建議替所有12到15歲者接種COVID-19疫苗，因為擔憂接種後可能出現心臟發炎的罕見副作用，寧願對健康孩童採取預防性措施。

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路透社報導，美國、以色列和部分歐洲國家更普遍地推動兒童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，而疫苗顧問群這番建議，可能讓英國尋求不同的做法。

不過，由於英國政府表示會請益醫療顧問群檢視其他因素，例如對學校造成的混亂，因此尚未做出最後決定。

暑假已結束，各級學校陸續開學，許多政治人物和部分科學家擔心COVID-19疫情可能會在學校擴散，進一步中斷教育，已表態贊成更多孩童接種疫苗。

英國迄今累計近700萬人染疫，13萬3000多人病故。儘管孩童間的傳染率可能很高，卻鮮少出現重症。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）今天指出，患有潛在疾病、較易感染COVID-19的孩童則應接種疫苗。

對健康的孩童來說，接種COVID-19疫苗好處仍算小，且顧問群表示，權衡利弊不相上下。

不過JCVI表示，想要獲得更多年輕人在接種輝瑞（Pfizer）疫苗後罕見傳出心肌炎長期影響的相關資訊。

心肌炎相當罕見，通常症狀輕微，患者通常會在幾天內康復。

JCVI成員芬恩（Adam Finn）告訴路透社：「這些疫苗當然有效，在預防孩童染疫方面會有益處，但我們看到COVID-19在這個年齡層的孩童身上的重症數字其實非常少。」

芬恩還說，心肌炎的長期影響存在不確定性，對這些孩童來說利弊不相上下，讓人難以安心地提供接種建議。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100904

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