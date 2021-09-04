中職／徐若熙5局好投先發3連勝　味全終止對統一5連敗

味全龍今日在主場面對近期狀態絕佳的統一獅，靠著先發投手徐若熙5局無失分的好投，以及打線在前2局的適時發揮，終場以4:1拿下勝利，也終止對戰統一的5連敗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

此役統一先發胡智為開局就出師不利，投了2球被郭天信和李凱威敲出安打，丟掉第1分，之後董秉軒又補上帶有打點的二壘安打，首局味全就得到2分；第2局味全首名打者張祐銘就敲安上壘，接著靠隊友推進到三壘，接著郭天信本場第2安出爐，讓球隊取得3:0領先。

徐若熙此役面對統一打線投得相當順，用79球投完5局，被敲4支安打、投出2次保送，不過客隊的攻勢都比較分散，加上他也投出多達5次三振，屢次化解危機，讓球隊持續保有領先。

8局上，統一終於有所突破，面對味全中繼投手林逸達，陳傑憲先擊出安打上壘，隨後在一出局後，林靖凱敲出二壘安打，讓跑者推進到一三壘，隨後蘇智傑的內野滾地球，雖出局但讓球隊成功「破蛋」，但林安可揮空被三振，該局就只拿到1分。

第9局日籍洋投田澤純一上來關門，他面對吳桀睿、林子豪和陳重羽都順利解決，最終幫助味全守下3分的領先，統一近期的一波7連不敗也在此告終。