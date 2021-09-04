玉山部分開放不到1個月　登山客回來垃圾亂象再起

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）防疫封山期間，玉管處好不容易清除先前被藏起來的垃圾，不料部分開放不到1個月，垃圾就無所不在，只能放衛生紙的廁所垃圾桶，被丟入泡麵碗，玉管處拜託遊客，垃圾帶下山。





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配合國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，玉山國家公園山屋仍未開放，不過分階段適度開放部分生態保護區內單日往返登山活動，部分營地路線也開放，其中就包含玉山單攻（一天來回），隨著登山客回來，「垃圾也回來了」，管理處強烈要求「垃圾帶下山」。





山友雖仍不能入住排雲山莊安排2天1夜攀登玉山主峰，但可抽籤從塔塔加出發，進行玉山單攻。玉山國家公園管理處副處長盧淑妃今天說，排雲山莊廁所開放登山者使用，卻發現只能丟棄衛生紙的廁所垃圾桶，遭丟入泡麵紙碗、免洗筷、能量食品外包裝等垃圾。





盧淑妃表示，國外有些推動無痕山林之處，連自己使用的衛生紙都要裝入密封袋拿下山，甚至有些國家更要求以特殊容器將自己的排泄物帶下山，台灣設置生態廁所方便登山者，卻遭亂丟垃圾，不僅「將自己該做的事轉嫁他人」，更危害野生動物健康、造成環境髒亂。





先前疫情嚴峻時期，玉管處派員到各山屋大掃除，清出不少被山友「藏起來」幾個月的垃圾，如泡麵塑膠袋、衛生紙、塑膠容器等，甚至有人就把垃圾堆在急救擔架上，玉管處表示，除一直定期派員清垃圾，也請山友勿亂丟垃圾，氣味易引來野生動物翻食而影響健康，且高山低溫環境使垃圾不易分解，造成環境髒亂。





玉管處人員表示，山屋整理後，卻再有新垃圾出現，顯示部分登山客公德心仍不足，山區適度鬆綁開放不到1個月，垃圾就無所不在，不敢想像全面恢復登山活動時，山林要遭受多少垃圾、廚餘污染與破壞，拜託遊客承諾「帶上山的物品，通通自己帶下山」。（編輯：謝雅竹）1100904



