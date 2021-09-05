直播／長榮機師突破性感染是否擴大？陳時中最新說明

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根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,761,367例排除），其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。