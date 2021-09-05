直播／長榮機師突破性感染是否擴大？陳時中最新說明

長榮航空3名機師突破性感染，並有1人已傳染給小孩。為防堵疫情擴大，中央流行疫情指揮中心除已針對接觸者或活動軌跡重疊者發送細胞簡訊共110萬封，長榮。發出110萬封，長榮航空也對機組員全面採檢，而曾與機師密切接觸的台中2名空姐及其家人，最新檢驗結果也已出爐，初步採檢PCR全數陰性，目前國內最新疫況如何？防疫警戒是否可能再升級？指揮官陳時中今（5）日下午2時將召開記者會，讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶大家了解最新情況。
記者顏真真/台北報導
2021-09-05 14:00:00
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計2,779,364例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,761,367例排除），其中16,013例確診，分別為1,429例境外移入，14,531例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計837例COVID-19死亡病例，其中827例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。