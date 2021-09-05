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長榮2機師及機師兒接觸者採檢出爐　陳時中：情況很好

▲針對長榮航空機師及1名機師兒子也遭感染事件，指揮中心說明最新接觸者篩檢結果。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲針對長榮航空機師及1名機師兒子也遭感染事件，指揮中心說明最新接觸者篩檢結果。（圖／取自Unsplash圖庫）

記者顏真真/台北報導

2021-09-05 14:57:34

長榮機師3名機師突破性感染，包括案16066、案16119及案16120，另案16120就讀高中兒子（案16122）也染疫。中央流行疫情指揮中心今（5）日公布最新接觸者採檢結果，其中2名機師案16119及案16120，接觸者採檢315人，僅1人陽性，即機師兒子案16122，無新增確診，另有45人仍在檢驗中。至於機師兒案16122，除校內採檢2656人採檢全陰性之外，另匡列的224人也全數陰性，指揮官陳時中表示，「這情況很好，學校看起來是可控」。

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▲確診長榮機師案16119與16120的接觸者採檢情形。（圖／指揮中心）
▲確診長榮機師案16119與16120的接觸者採檢情形。（圖／指揮中心）
陳時中說明，案16119及案16120應匡列接觸者共315人，其中有292人在集中檢疫所，23人自主健康管理。在核酸檢驗部分，應採315人，已採315人，其中269人檢驗結果為陰性，另有1陽性，也就是案16122，沒有新增陽性案例，而檢驗中還有45人。

至於案16122接觸者採檢情形，除學校裡面2656人採檢陰性以外，其餘同學有一起用過教室及同住家人及相關足跡接觸者，匡列224人，這情況很好，224人到目前都是陰性，所以在學校裡面看情況是可控。

▲案16122接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）
▲案16122接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）
▲本土病例累計確診14533例。（圖／NOWnews）
▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）
▲全台本土病例地圖分佈。（圖／NOWnews）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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