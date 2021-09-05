長榮2機師及機師兒接觸者採檢出爐 陳時中：情況很好
長榮機師3名機師突破性感染，包括案16066、案16119及案16120，另案16120就讀高中兒子（案16122）也染疫。中央流行疫情指揮中心今（5）日公布最新接觸者採檢結果，其中2名機師案16119及案16120，接觸者採檢315人，僅1人陽性，即機師兒子案16122，無新增確診，另有45人仍在檢驗中。至於機師兒案16122，除校內採檢2656人採檢全陰性之外，另匡列的224人也全數陰性，指揮官陳時中表示，「這情況很好，學校看起來是可控」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-05 14:57:34
陳時中說明，案16119及案16120應匡列接觸者共315人，其中有292人在集中檢疫所，23人自主健康管理。在核酸檢驗部分，應採315人，已採315人，其中269人檢驗結果為陰性，另有1陽性，也就是案16122，沒有新增陽性案例，而檢驗中還有45人。
至於案16122接觸者採檢情形，除學校裡面2656人採檢陰性以外，其餘同學有一起用過教室及同住家人及相關足跡接觸者，匡列224人，這情況很好，224人到目前都是陰性，所以在學校裡面看情況是可控。
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