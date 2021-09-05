7人打完疫苗沒產生抗體 指揮中心考慮機組員追加第三劑
長榮機師3名機師突破性感染，其中一名機師甚至傳染給高中兒子。不過，傳出指揮中心取消對機組員打完2劑後的每三個月抗體追蹤，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示主要是發仍有極少數不會產生抗體的特殊狀況，在第1次篩檢的幾千位機組員中，就有7位打疫苗後不會產生抗體，因此重點應如何補救是要追加其他疫苗或追加第三劑，也確實有在考慮追加第三劑疫苗，但還希望能有多一點資訊，還要看整體疫情狀況和疫苗配送到位狀況，再跟指揮中心討論，目前暫時還沒定案。
記者顏真真/台北報導
2021-09-05 15:52:51｜2021-09-05 15:59:04
張上淳說明，原本專家諮詢小組給指揮中心建議，是打完2劑後會檢驗抗體，之後每隔3個月繼續追蹤抗體狀況，但後來討論發現，有極少部分的人出現對疫苗沒有免疫反應的特殊狀況，這在第一次篩檢後，在幾千位機組員中就看到7位不會產生抗體的狀況。
雖然這比例非常非常低，但張上淳說，之後專家諮詢小組及衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）也思考對於這些極少數人有沒有其他補救方式？要追加其他疫苗注謝或追加第三劑。
張上淳說，其實對於施打疫苗後產生抗體的機組員，後續追蹤抗體意義不大，隨時間抗體效價會慢慢下降，加上新變種病毒，並考慮機組員需飛到各國去，是否要追加第三劑疫施打。因此，他強調重點是這些機組人員何時要追加第三劑？已不是3個月檢驗抗體，這已沒有那麼大的實質意義，後續處理及對機組員何種檢疫模式是較重要的。
至於何時會開放機組員追加第三劑疫苗？張上淳說專家諮詢小組確實有在考慮，但現在還希望能有多一點資訊，還要看整體疫情狀況和疫苗配送到位狀況，還需要跟指揮中心討論，看什麼時間要追加第三劑施打，目前暫時還沒定案。
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