第八輪疫苗規劃曝光！指揮中心：保留給第二劑者接種

波蘭政府贈送的40萬劑AZ疫苗以及由COVAX分配給我國41.04萬劑AZ疫苗均在今（5）日抵台，指揮中心指揮官陳時中表示，這些疫苗將提供給將要接種第二劑的民眾施打，會後發言人莊人祥則稱，第八輪會以打AZ第二劑為主。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-05 15:30:12
繼立陶宛、斯洛伐克、捷克等國後，波蘭也宣布要捐贈台灣疫苗，來感謝去年在歐洲疫情嚴峻時，台灣曾慷慨贈出100萬片的醫療口罩等防疫物資，這批40萬劑的AZ疫苗，在今日清晨6時15分由長榮航空載抵桃園機場，指揮中心指揮官陳時中也親自到場接機，深深表達感激之意。
此外，由COVAX獲配的第三批41.04萬AZ疫苗，也即將在下午抵台，陳時中表示，今天到貨的這兩批AZ疫苗共計80多萬劑，將提供給需要施打第二劑的民眾接種，莊人祥則在會後透露，第八輪的疫苗廠牌以AZ為主，並保留給第二劑接種者，開放預約時間還在規劃中。
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