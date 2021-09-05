男陳屍房內浴缸　警方在屋內查獲毒品

今（5）日上午11點58分左右，高雄鳳山區一間飯店發現有一名男子陳屍房間浴室內，並仰臥浴缸內，房內桌上有二小包毒品及K盤，初步現場勘查無打鬥或血跡等狀，至於死者的死因是否和吸毒爆量有關，仍有待檢警查證中。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-05 18:24:23
高雄鳳山分局接獲報案，過埤所轄內一處飯店有男子陳屍房內，經警網到達現場發現有一男子仰臥浴缸內，已無生命跡象，初步現場勘查無打鬥或血跡等狀，房內桌上有二小包毒品及K盤，案即由鑑識小組採證並報請檢察官到場勘驗。
偵查隊長郭譯隆指出，全案經初步偵查發現死者為41歲住在台南的一名男性，昨下午5點20分一人入住，期間曾有一男一女訪客到場找死者，案件死者死因已循系統相驗，至於死因是否與到現場之友人共同吸食毒品爆量致死，或和其他死因有無直接關聯性，鳳山分局警方仍在查證中，至毒品來源由手機及相關跡證資料鑑識溯源中。
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