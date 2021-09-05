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遭指涉入調查局筆錄外流　林岱樺：絕不迴避、不要影射

▲立委林岱樺（中）指出，未來相關單位如有任何調查上之需要，她也將全力配合絕不迴避，希望外界不要有沒有任何事實依據的影射。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.05）
▲立委林岱樺（中）指出，未來相關單位如有任何調查上之需要，她也將全力配合絕不迴避，希望外界不要有沒有任何事實依據的影射。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.05）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-05 19:36:26

針對媒體報導有調查局南機站筆錄外洩案，並有媒體指涉與南部政治世家的立委有關，民進黨立委林岱樺在今（5）日下午召開記者說明會親上火線說明，並強調，如有任何調查上之需要，她將全力配合絕不迴避，希望外界不要出現沒有任何事實依據的影射。

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有媒體報導調查局南機站在對證人筆錄進行完畢後，遭該名證人拿走其中一份筆錄資料，立委林岱樺甚至被影射施壓調查局，林岱樺今日下午召開記者會公開向大眾說明，並整理出事件的時間序。

林岱樺說，首先是陳姓選民在8月26日接受調查後，即聯絡服務處人員，希望能協助了解文件，因當時同仁在外，所以雙方才相約8月30日在大寮服務處見面，而8月30日當天，同仁在看陳姓選民所出示的資料是調查局的文件後，當即主動請市調處鳳山站呂組長到場了解狀況。

▲立委林岱樺出示服務處監視器畫面影像截圖，澄清8月30日陳姓選民（中）一拿出調查局資料，服務處主任（左）就立即請調查局人員前來了解（右）。（圖／翻攝畫面）
▲立委林岱樺出示服務處監視器畫面影像截圖，澄清8月30日陳姓選民（中）一拿出調查局資料，服務處主任（左）就立即請調查局人員前來了解（右）。（圖／翻攝畫面）
林岱樺說明，她直到市調處鳳山站邀約見面前對事件內容均毫不知情，而與市調處謝處長見面訪談時間也是在9月2日，直到9月3日接到來電並接獲調查局謝處長告知已收回外洩筆錄；她強調絕無施壓調查局一事，記者會現場並拿出監視器畫面佐證，指出從政多年以來，自己一向廉潔自持，絕對經得起任何檢視，未來相關單位如有任何調查上之需要，她也將全力配合絕不迴避，希望外界不要出現沒有任何事實依據的影射。

林岱樺認為，8月份媒體才揭露調查局發生毒品掉包案，絕不可能在這麼短的時間内再發生筆錄外洩一事，實在令人不得不聯想是否有政治上的操作，期盼調查單位一定要徹查清楚，絕不可以讓司法淪為有心人政治操作之工具。

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