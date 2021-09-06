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柯P辭北市選高雄？高雄政壇等著看

▲有周刊報導，台北市長柯文哲在餐敘中曾敘明說有意辭掉台北市長選高雄市長。（圖／台北市政府提供）
▲有周刊報導，台北市長柯文哲在餐敘中曾敘明說有意辭掉台北市長選高雄市長。（圖／台北市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-06 12:50:10

有周刊報導，台北市長柯文哲在餐敘中曾敘明說有意辭掉台北市長選高雄市長，民進黨高雄黨部主委趙天麟覺得，高雄已經有過一次韓國瑜的經驗，但高雄不怕，因為高雄市專門就是在解決這樣子的落跑政客；台灣基進新聞部主任張博洋則表示，高雄不是垃圾回收廠，要柯文哲想清楚，若高雄人需要一個製造話題的市長，那韓國瑜就不會被罷免了。

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民進黨高雄黨部主委趙天麟認為，當全台灣，尤其北市正在面臨新一波疫情可能的破口，大家都在進行防護的時候，台北市的市長柯文哲先生竟然在思思念念思考的是，什麼時候辭職台北市長選高雄？

趙天麟說，如果這樣的傳言為真，那自己會認為實在是不可思議，這樣是有虧職守，這樣的做法，其實是得不到高雄市民的支持的，不過，如果真要做這樣的政治決定「我們感到歡迎」，因為高雄市專門就是在解決這樣子的落跑政客，上次已經有一個韓國瑜。這次多一個柯文哲對高雄市來講一點都不嫌多，我們歡迎，再用民主政治的方式來解決民主問題；地方藍營人士則認為，不論柯文哲是否真有此意，試風向的可能性還是比較大。

台灣基進新聞部主任張博洋則強調，高雄不是垃圾回收廠、不是投機政客的總統跳板、更不是刷聲量的網路外掛，從高雄發跡一路從韓國瑜參選到罷免都衝在第一線的台灣基進，又或是雖然參選吞敗，卻仍再接再厲回鄉打拼的陳其邁，在地的政治人物無時無刻都在思考自己能為高雄多做些什麼，對比柯文哲不僅還在當台北市長就騎驢找馬的想著高雄，選高雄的用意僅是為了「製造話題」，根本可說是台北版韓國瑜，應該要自己感到羞愧。

張博洋強調，韓國瑜YES I DO! 把高雄當跳板落跑選總統，最後落得被罷免的下場，而民眾黨就證明高雄人只願意給你4%，2022還打算故技重施，保證4%變2%，張博洋感嘆，「心存善念，盡力而為」曾是柯文哲的從政宣言，如今第二任市長都還沒當完，已經變成「心存歹念，無所不為」，若柯文哲真的要選高雄，那台灣基進絕對讓民眾黨看見南部人的強悍。

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