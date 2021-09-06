中秋柚子怎挑內行？「4款」營養價值曝：這樣吃對身體好

中秋節就快到了，民眾除了烤肉、吃月餅以外，「柚子」也是不可少的中秋應景水果；不過，柚子要怎麼挑才好呢，美女營養師高敏敏就分享了4種柚子的營養價值，提供給民眾參考。





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營養師高敏敏表示自己超愛香甜多汁的柚子，不過份量要怎麼拿捏，熱量才不爆表？她也分享了「4種柚子」的營養價值。





▲營養師高敏敏分享「4款柚子」的營養價值。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

紅肉西柚

熱量：48kcal





膳食纖維：1.6g





維生素A總量： 1150IU





維他命C：31.2mg





礦物質鉀：135mg





西施蜜柚





熱量：38kcal





膳食纖維：1.3g





維生素A總量： 0IU





維他命C：57.8mg





礦物質鉀：175mg





白柚





熱量：36kcal





膳食纖維：1.2g





維生素A總量： 0IU





維他命C：54.5mg





礦物質鉀：151mg





文旦





熱量：31kcal





膳食纖維：1.3g





維生素A總量：0 IU





維他命C：51.1mg





礦物質鉀：132mg





(以上為每100g的柚子數值)





高敏敏解釋，吃柚子好處多，因其富含「膳食纖維」，能幫助排便超順暢，以及「維他命C、B1和B2」，不僅能幫助養顏美容，還能中和自由基，減少烤肉過多的致癌物質，讓代謝更好。





不過，還是要注意柚子的熱量部分，以家裡小顆的老欉文旦來說，大約6瓣是100g，將近2/3顆的果肉才33大卡；如果是大顆一點的白柚、紅柚、蜜柚，就大約抓3瓣左右就有圖片中的熱量。若仍然不知道份量怎麼計算，「也能把柚子放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果大約60大卡了，總之，『適量吃』對身體健康好處多多」。（編輯：郭佩蓉）





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