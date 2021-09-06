中秋柚子怎挑內行？「4款」營養價值曝：這樣吃對身體好

中秋節就快到了，民眾除了烤肉、吃月餅以外，「柚子」也是不可少的中秋應景水果；不過，柚子要怎麼挑才好呢，美女營養師高敏敏就分享了4種柚子的營養價值，提供給民眾參考。
營養師高敏敏表示自己超愛香甜多汁的柚子，不過份量要怎麼拿捏，熱量才不爆表？她也分享了「4種柚子」的營養價值。
熱量：48kcal
膳食纖維：1.6g
維生素A總量： 1150IU
維他命C：31.2mg
礦物質鉀：135mg
西施蜜柚
熱量：38kcal
膳食纖維：1.3g
維生素A總量： 0IU
維他命C：57.8mg
礦物質鉀：175mg
白柚
熱量：36kcal
膳食纖維：1.2g
維生素A總量： 0IU
維他命C：54.5mg
礦物質鉀：151mg
文旦
熱量：31kcal
膳食纖維：1.3g
維生素A總量：0 IU
維他命C：51.1mg
礦物質鉀：132mg
(以上為每100g的柚子數值)
高敏敏解釋，吃柚子好處多，因其富含「膳食纖維」，能幫助排便超順暢，以及「維他命C、B1和B2」，不僅能幫助養顏美容，還能中和自由基，減少烤肉過多的致癌物質，讓代謝更好。
不過，還是要注意柚子的熱量部分，以家裡小顆的老欉文旦來說，大約6瓣是100g，將近2/3顆的果肉才33大卡；如果是大顆一點的白柚、紅柚、蜜柚，就大約抓3瓣左右就有圖片中的熱量。若仍然不知道份量怎麼計算，「也能把柚子放進飯碗裡，8分滿碗就是一份水果大約60大卡了，總之，『適量吃』對身體健康好處多多」。（編輯：郭佩蓉）
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