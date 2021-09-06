COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

快訊／侯友宜宣布新北升「強化二級警戒」　4措施曝光

▲板橋某幼兒園群聚感染案延燒，新北市長侯友宜今（6）日晚間宣布新北市提升為強化二級警戒。（圖／新北市政府提供）
▲板橋某幼兒園群聚感染案延燒，新北市長侯友宜今（6）日晚間宣布新北市提升為強化二級警戒。（圖／新北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-06 23:03:21｜2021-09-06 23:47:54

板橋某幼兒園群聚感染案延燒，為防止疫情擴散，侯友宜今（6）日晚間於臉書上宣布新北市提升為「強化二級警戒」，將視同Delta病毒備戰，且公布4大防疫措施，表示「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜今日晚間於臉書上指出，板橋幼兒園10人感染，將視同Delta病毒，新北市全面備戰，宣布提升為「強化二級警戒」。侯友宜表示，雖然基因定序還在進行，但目前為止已有1名老師、8名學生和1名家長確診，高度懷疑是Delta病毒，必須戒慎恐懼，不能輕忽。

▲新北市長侯友宜今（3）日強調，目前並沒有要開放八大行業的方向，中秋節也不開放河濱烤肉。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）
▲新北市長侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）
侯友宜亦曝光4大防疫策略，除了緊急舉行高層應變會議，提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。

侯友宜強調，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大。另外，因幼兒園小朋友還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。

侯友宜說，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

身為周杰倫的粉絲，哪一張專輯才是您心中的不敗神作？

繼續作答
即時
推薦閱讀