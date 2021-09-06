快訊／侯友宜宣布新北升「強化二級警戒」　4措施曝光

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▲新北市長侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.03）

一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。

二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。

三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。

四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。