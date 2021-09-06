快訊／侯友宜宣布新北升「強化二級警戒」　4措施曝光

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侯友宜亦曝光4大防疫策略，除了緊急舉行高層應變會議，提高至強化二級警戒，也宣布即刻起：
一、板橋區某附幼停課14天，某國小全校預防性停課3天。
二、其他3校共5班、一個托育中心預防性停課。
三、醫院及長照、安養機構禁止探視、醫院陪病僅限一人。
四、集會人數立即縮減為室內50人，室外100人。
侯友宜強調，目前幼兒園全校師生以及包括夜間安親班在內，所有匡列對象都需要採檢，即使是陰性，也必須一律送往防疫旅館隔離十四天，才能避免疫情擴大。另外，因幼兒園小朋友還很年幼，會讓每個孩子都能有一位家長陪同住進防疫旅館，做好隔離防護，保護好孩子，提供最安全的防疫環境。
侯友宜說，在這起事件中，無論大人還是小孩，沒有一個人願意被感染，更沒有一個人願意把病毒傳染給別人，「面對疫情，我們共同的敵人只有病毒，同在這塊土地上，大家惟有團結一致，共同對抗防堵，才能戰勝疫情！」（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。