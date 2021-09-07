關注熱低壓！專家：最快今晚成颱「不排除直接侵台」

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氣象局說，值得關注的是位於關島西方海面的熱帶性低氣壓TD16，未來有發展為輕度颱風的趨勢，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南東方約1900公里遠，以偏西轉西北的方向朝臺灣東南方海面接近，後續對於其強度的變化及路徑的走向，不同模式間的差異仍大，因此週五以後的天氣要視熱帶性低氣壓的動態而定。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新(7日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「康森」的未來動向，與各國模式模擬相當一致，皆向西北穿過呂宋島，進入南海，對台無影響，另一「熱帶低壓」才是觀察重點。
吳德榮說，由於受到「太平洋高壓」及「康森」外圍的氣流所導引；向西北西朝台灣前進，其「不確定性範圍」相當大，包括從琉球海面北轉及通過巴士海峽皆有可能，直接侵襲台灣的機率亦不能排除。
至於其強度是否發展成颱風？吳德榮分析，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示將在今晚成颱，最新(6日20時)歐洲系集模式(ENS)模擬則稍晚一些、但會持續增強，而最新(6日20時)美國模式(GFS)模擬並無發展，由於此「熱帶低壓」的路徑、強度之預測，皆有比較大「不確定性」。
吳德榮表示，今天各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；各山區及桃園以南部分平地午後有局部雷陣雨，仍有劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至35度，東部23至36度。
週三、四(8、9日)「太平洋高壓」稍增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；桃園以南近山區有局部雷陣雨，仍有劇烈天發生的機率。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五(10日)至下週一(13)日「太平洋高壓」再減弱，天氣的變化，與「熱帶擾動」（颱風或熱帶低壓）的動向息息相關，有「不確定性」，需再觀察。