杏鮑菇還只會清炒？爸「1招」試過回不去：以為在吃鮑魚
杏鮑菇是一種常見的菌類美食，不僅味道鮮美，營養也相當豐富，其口感Q彈有嚼勁，拿來蒸、炒、烤都非常適合，深受不少大朋友小朋友喜愛。而近日，就有熱愛煮菜的爸爸分享自己杏鮑菇的獨門作法，不僅創新，且吃起來還有鮑魚的錯覺，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 16:18:27
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「之前發過一個罐頭鮑魚的料理之後，很多社友都說太貴了，那沒關係，今天介紹用杏鮑菇做！吃起來就跟鮑魚片一模一樣，不論是視覺還是口感，甚至到味道都跟鮑魚沙拉非常相近」。
而該名爸爸也大方分享食譜「首先將杏鮑菇放入電鍋，內鍋不放水，外鍋一米杯的水，把杏鮑菇蒸熟並斜切薄片備用；接著製作醬汁，準備約10克柴魚片，並加入80克醬油、30克砂糖，另外煮150度的滾水沖入混合，將切好的杏鮑菇，浸泡在醬汁內冰鎮12小時以上，建議用塑膠袋裝起綁好，接著冰鎮後，盤子底部擺上高麗菜，再將杏鮑菇鋪在上面，加上美乃滋，就是假鮑魚沙拉囉！杏鮑菇盡量切薄一點，口感會更像鮑魚。
貼文一出，網友紛紛回應「平民版鮑魚！沒想到上次有干貝，這次有鮑魚！好棒啊」、「杏鮑菇變干貝也能變鮑魚呀！」、「口水滴到螢幕上了」、「愛吃杏鮑菇的我已經筆記，下次來試試看」、「還真沒想過要把杏鮑菇拿去蒸過後拿來切」、「做法非常簡單耶！改天來試試看喔，謝謝分享」。（編輯：張嘉哲）